الإمارات والأمم المتحدة.. شراكة لحفظ السلام الدولي

أحمد مراد (أبوظبي، القاهرة)

تتضافر جهود دولة الإمارات والأمم المتحدة من أجل تعزيز المساعدات الإنسانية العالمية وإرساء السلام والأمن، إضافة إلى مبادرات في شتى المجالات، من أجل عالم أفضل يسوده الاستقرار.

ويؤكد خبراء في شؤون العلاقات الدولية، عمق الشراكة بين الإمارات والأمم المتحدة التي تحتفي اليوم بيومها السنوي بمناسبة ذكرى بدء سريان الميثاق الأممي، مشيرين إلى أن الإمارات والمنظمة الدولية يتعاونان معاً باستمرار لخدمة المجتمع الدولي، وحفظ الأمن والسلام الدوليين.

وأشار الخبراء في تصريحات لـ «الاتحاد» إلى أن دولة الإمارات على مدى العقود الخمسة الماضية، كانت داعماً ومسانداً قوياً لجهود ومبادرات وأعمال هيئة الأمم المتحدة، سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي أو المحلي.

وأوضحوا أنه من خلال دور الدبلوماسية الإماراتية الفاعلة وعضويتها النشطة في منظمة الأمم المتحدة، تلعب الإمارات أدواراً إقليمية ودولية مؤثرة، الأمر الذي جعلها محل تقدير واحترام من قبل المجتمع الدولي ومؤسساته ومنظماته المختلفة.

وشدد السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية المصري سابقاً، وخبير العلاقات الدولية، في تصريحات لـ«الاتحاد»، على أهمية الدور المحوري والنشط الذي تضطلع به الدولة داخل الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها، الأمر الذي جعلها صاحبة واحدة من أهم وأبرز العضويات داخل المنظمة الدولية.

وفي التاسع من شهر ديسمبر 1971، انضمت دولة الإمارات إلى المنظمة لتصبح العضو رقم (132) في تاريخ المنظمة الدولية التي تضم حالياً 193 عضواً، وقد عملت الإمارات منذ انضمامها على دعم العمل الدولي، وتعزيز ميثاق الأمم المتحدة، وترسيخ القوانين والأعراف الدولية، فضلاً عن عملها الدؤوب لتعزيز عضويتها في المنظمات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة.

وأكد السفير حسين هريدي أن الإمارات على مدى العقود الخمسة الماضية كانت داعماً ومسانداً قوياً لجهود ومبادرات وأعمال هيئة الأمم المتحدة، سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي أو حتى المحلي، مشدداً على أن هناك علاقات استراتيجية مهمة للغاية تجمع بين الإمارات والأمم المتحدة، ويعملان معاً باستمرار على خدمة المجتمع الدولي.

وتستضيف الإمارات على أراضيها مكاتب إقليمية ودولية تابعة لمنظمات الأمم المتحدة، أبرزها المكتب التنسيقي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وقال مساعد وزير الخارجية المصري سابقاً: «لقد حرص الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، منذ انضمام دولة الإمارات إلى هيئة الأمم المتحدة على تعزيز مكانة الدولة على المستوى الدولي والإقليمي عبر تبني سياسة خارجية رشيدة ومتزنة ومتوازنة، ما جعل الإمارات شريكاً استراتيجياً لمختلف منظمات المجتمع الدولي، وعلى رأسها هيئة الأمم المتحدة.

واُنتخبت الإمارات عضواً غير دائم بمجلس الأمن للمرة الأولى في الفترة بين عامي 1986 و1987».

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة نادية حلمي، الخبيرة في شؤون العلاقات الدولية، أستاذة العلوم السياسية بجامعة بني سويف، أن المكانة الإقليمية والدولية المرموقة التي تحظى بها الإمارات جعلت غالبية منظمات المجتمع الدولي، وفي المقدمة هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن، تحرص على التنسيق المستمر مع القيادة الرشيدة، لا سيما في مجال حفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وأكدت حلمي لـ «الاتحاد» أن الإمارات حرصت منذ انضمامها إلى هيئة الأمم المتحدة على الالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية، ودعم الملفات واللجان الأممية بشكل مكنها من القيام بمسؤولياتها المتعددة، وفي مقدمتها حفظ الأمن والاستقرار الدوليين، وتعزيز لغة التسامح والحوار بين جميع الشعوب، وتقديم المساعدات الإنسانية للكثير من دول العالم.

وفي العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين (2011 - 2020)، واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة دورها الدولي والإقليمي الفاعل والنشط عبر دعم برامج وخطط منظمات العمل الدولي، حيث قدمت العديد من الإسهامات لدعم برامج مختلفة للأمم المتحدة، من بينها 12 مليون دولار في ميزانية برنامج الأمم المتحدة للمرأة. كما قدمت 500 ألف دولار لدعم جهود مكافحة التطرف في العام 2015، وفي العام التالي اُفتتحت «قاعة الإمارات» في المبنى الرئيسي للأمم المتحدة في جنيف.

وخلال العام 2018، قدمت الإمارات 500 مليون دولار لدعم جهود تخفيف وطأة الوضع الإنساني في اليمن، بالإضافة إلى 50 مليون دولار لدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا».

وأشارت أن الأمم المتحدة ومجلس الأمن يقدران كثيراً مبادرات السلام التي تبنتها الإمارات، ومن خلالها نجحت في نزع فتيل عدد من الأزمات والنزاعات.

وفي الحادي عشر من يونيو 2021، اُعلن فوز الإمارات بمقعد عضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي، وذلك لفترة تمتد لمدة عامين، بدأت من شهر يناير الماضي.

وجاء فوز الدولة بعضوية مجلس الأمن مستحقاً، حيث حصلت على 179 صوتاً من أصوات الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأمر الذي عكس المكانة الدولية المرموقة التي تحظى بها الإمارات في أوساط المجتمع الدولي.