«التعاون الخليجي» يحذر من التصعيد «الحوثي»

الرياض (الاتحاد)

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف الحجرف، ضرورة الاستمرار في بذل الجهود لإيجاد حل سياسي للصراع في اليمن، ودعم جهود الشعب اليمني نحو بلورة خريطة للمستقبل لاستعادة استقرار اليمن وتنميته ورخاء شعبه، بما يحقق تطلعات الشعب اليمني الشقيق.

وناقش الحجرف مع مبعوث مملكة السويد إلى الجمهورية اليمنية بيتر سيمنبي، التصعيد «الحوثي» الإرهابي بعد انتهاء الهدنة الأممية، والتي رفضت المليشيات «الحوثية» تمديدها، وتعديها الصريح على المنشآت المدنية والاقتصادية وإمدادات وممرات الطاقة العالمية، مشدداً على ضرورة تحمل المجتمع الدولي المسؤولية أمام هذه الاعتداءات.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية الدفع بالحل السلمي وإنهاء الصراع في اليمن، وإيجاد أرضية قوية لانطلاق المسار السياسي بين المكونات اليمنية كافة لدعم الحل السياسي في اليمن.

وكان الحجرف، قد أدان، أمس الأول، الهجوم الإرهابي الذي نفذته الميليشيات «الحوثية» بطائرتين مسيرتين مفخختين استهدفتا ميناء الضبة النفطي في حضرموت، أثناء رسوّ سفينة لشحن النفط الخام في الميناء.

وأكد الأمين العام خلال اتصال هاتفي بوزير الخارجية وشؤون المغتربين في الجمهورية اليمنية الدكتور أحمد عوض بن مبارك أن هذا الهجوم يعتبر خرقاً سافراً لقرار مجلس الأمن رقم 2216، وانتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية، وتهديداً للمنشآت المدنية والاقتصادية وإمدادات وممرات الطاقة العالمية.

يأتي ذلك فيما أعلنت شرطة محافظة تعز اليمنية، أمس، ضبط خليتين إرهابيتين مرتبطتين مباشرة بميليشيات «الحوثي» الإرهابية.

وقال مدير عام الشرطة العميد منصور الأكحلي في مؤتمر صحفي: «إن الأجهزة الأمنية قبضت على خليتين إرهابيتين مكونتين من ستة أفراد، عقب تورطها في تنفيذ جريمتي زرع وتفجير العبوات الناسفة وسط المدينة».

وأضاف الأكحلي أن «الخليتين متسببتان بشكل مباشر في الحادث الأخير المتمثل بتفجير طقم عسكري في حي سوق القبة، والذي أودى بحياة قاضٍ وطفلة واثنين آخرين من المواطنين، إضافة لحادث تفجير سيارة أخرى في وقت سابق بالقرب من سوق المركزي بشارع جمال والتي أصيب على إثرها ثلاثة مواطنين».

وأشار إلى أنه جرى ضبط الجناة بعد عمليات رصد دقيقة، وبالتنسيق مع إدارة مكافحة الإرهاب وإدارة البحث الجنائي، مؤكداً إيداع المتهمين الحجز لاتخاذ الإجراءات القانونية تمهيداً لإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

واستعرض مدير العلاقات العامة والتوجيه المعنوي بشرطة تعز المقدم أسامة الشرعبي، إحصائية بعدد الجرائم الإرهابية التي تم تنفيذها وعدد المطلوبين الذين تم ضبطهم والإجراءات التي قامت بها شرطة المحافظة تجاه تلك القضايا.