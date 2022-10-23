الرئيس المصري: خطة حقيقية للإصلاح الاقتصادي

عبدالله أبوضيف (القاهرة)

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن جماعات الإسلام السياسي التي حاولت السيطرة على الحكم بعد عام 2011 لم تكن تمتلك مشروعاً حقيقياً أو خريطة طريق لإعادة بناء الدولة المصرية، في ظل غياب رؤية لحجم التحديات المطلوب مواجهتها، مضاف إليها التراجع الحادث نظراً للأحداث في هذا العام.

وأشار السيسي، خلال كلمته في فعاليات المؤتمر الاقتصادي «مصر 2022»، أن الدولة المصرية كبيرة وتحدياتها ضخمة، ومن أجل ذلك أعمل منذ تولي المسؤولية على إعادة هيكلة الجهاز الإداري، إلى جانب العمل على وضع خطة حقيقية للإصلاح الاقتصادي الذي كان التعويم جزءًا منه عام 2016.

وأضاف، خلال كلمته في فعاليات المؤتمر، أن أحداث الإرهاب التي واجهتها مصر في الفترة من 2011 إلى 2013 مثّل «الإسلام السياسي» سبباً رئيسياً في حدوثها، ومثلت جزءاً من وصوله للسلطة بالفعل إلا أنه عند فشله في إدارة الحكم لم يعترف بالفشل، وإنما اعتبر من قاموا عليه ضد الدين في الوقت الذي يطلب فيه المصالحة الآن بعدما استعدى الجميع.

وكشف الرئيس عبدالفتاح السيسي أن وصول جماعات «الإسلام السياسي» للحكم هدد الدولة المصرية وقوتها، حيث جرى استهداف الأقسام والمديريات وخطف السيارات، فيما يعتبر نفسه رغم كل ذلك صاحب الفكر السليم، مشيراً إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار التحديات التي تمر بها دولة كبيرة مثل مصر.

ويستهدف المؤتمر التوافق على خريطة الطريق الاقتصادية للدولة خلال الفترات المقبلة، واقتراح سياسات وتدابير واضحة تُسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري، كما سيشهد المؤتمر الإعلان عن عدد من الحوافز لقطاع الصناعة والمصدرين لتحقيق المستهدفات القومية.