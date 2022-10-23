مقتل 11 مدنياً في النيجر قرب حدود مالي

نيامي (أ ف ب)

قتل 11 مدنياً على الأقل في غرب النيجر في عدة هجمات يشتبه بأنها إرهابية، تأتي بعد أشهر من الهدوء في هذه المنطقة القريبة من مالي.

وأوضح مسؤول محلي بأن «مسلّحين اعترضوا ثلاث شاحنات مساء السبت، وقُتل جميع الأشخاص التسعة، الذين كانوا فيها، كذلك قتل شخصان آخران كانا على دراجة نارية».

وأوضح المصدر أن الشاحنات الثلاث تعرضت للهجوم على طريق رملي بين بلدة بانيبانغو وقرية تيزيغورو قرب حدود مالي. وأضاف أن إحدى الشاحنات كانت قد غادرت لتوها بانيبانغو، حيث سلمت شحنات أسمنت لمقاولين.

من جهته، أكد نائب من المنطقة أنه «بحسب المعلومات المتوافرة لدينا، قتل 11 شخصاً، واحترقت شاحنتان وتم السطو على أخرى». وقال النائب: إن شاحنتين كانتا محملتين بالغذاء وتتجهان إلى بانيبانغو.

يأتي الهجوم بعد عدة أشهر من الهدوء في منطقة بانيبانغو المتاخمة لمالي، حيث كثف إرهابيون الهجمات خصوصاً ضد المدنيين في قراهم وفي حقولهم منذ عام 2021.

وفي فبراير الماضي، قُتل 18 شخصاً في هجوم على شاحنة نقل نفذه مسلحون على دراجات نارية في بانيبانغو.