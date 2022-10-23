المبعوث الأممي يكثف الجهود لدعم الاستقرار في ليبيا

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم، جلسة إحاطة مفتوحة حول ليبيا، تليها مشاورات مغلقة، وسيقدم المبعوث الخاص للأمين العام في ليبيا عبدالله باتيلي إحاطة للمجلس للمرة الأولى، حسبما أكد مصدر في بعثة الأمم المتحدة للدعم بليبيا في تصريحات خاصة لـ «الاتحاد».

وأشار المصدر إلى أن المبعوث الأممي سيؤكد تمسك الأمم المتحدة بمسار إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في البلاد بأقرب وقت ممكن، والدفع نحو تحقيق التوافق بين المكونات الليبية حول القاعدة الدستورية، بالإضافة لاستعراض اللقاءات التي أجراها في ليبيا خلال الأيام الماضية. وأدى التأخير في تعيين مبعوث أممي جديد لليبيا إلى تعقيد نهج مجلس الأمن الدولي تجاه تنفيذ الاستعراض الاستراتيجي المستقل الذي أجري للبعثة الأممية في أغسطس 2021.

فيما أكد باتيلي في سلسلة تدوينات عبر «تويتر» أنه منذ وصوله إلى طرابلس يوم 14 أكتوبر الجاري، التقى عدداً من الأطراف الليبية في المجلس الرئاسي، وحكومة الوحدة الوطنية ورئيس مجلس النواب والجيش الليبي، والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات والقائد العام للجيش الوطني الليبي وأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة في الشرق والغرب. والتقى باتيلي، أول أمس، رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا، في مدينة بنغازي. وقال باشاغا: «إن اللقاء تناول تكثيف الجهود الرامية إلى دعم السلام والاستقرار ومعالجة الأزمة بتوافق ليبي».

كما التقى باتيلي في بنغازي، أمس، أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) عن المنطقة الشرقية، ودعاهم إلى مواصلة جهودهم؛ للحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار. وأشار إلى أنه سيلتقي بجميع الأطراف، بمن فيهم ممثلو المجتمع المدني والنساء والشباب، لافتاً إلى أن أولوياته تكمن في تحديد مسار توافقي لإجراء انتخابات شاملة وذات مصداقية في أقرب وقت ممكن.

وتطرق المبعوث الأممي إلى دعم حكومة الوحدة الوطنية للمساعي الحميدة للأمم المتحدة خلال اجتماعه مع رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة. ولفت المبعوث الأممي إلى تأكيده للمجلس الرئاسي أن حل الأزمة الليبية يجب أن يأتي من الليبيين أنفسهم، مشيراً إلى مشاوراته مع رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح حول خيارات الحل السياسي.

وعلى الصعيد العسكري والأمني، شدد المبعوث الأممي لدى ليبيا على ضرورة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية الليبية في اجتماعه مع رئيس أركان الجيش الليبي الفريق أول محمد الحداد، بالإضافة إلى استماعه لرؤى تعزيز جهود إجراء الانتخابات الليبية خلال اللقاء مع عماد السايح، رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وأوضح باتيلي أنه تمت مناقشات مثمرة في بنغازي مع المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، مشدداً على الحاجة إلى إيجاد حل سلمي ومستدام لليبيا.

وكان الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد شدد على أهمية الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار، وتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية في ليبيا، موضحاً أن السبيل للخروج من الأزمة في ليبيا يتمثل في اجتماع الليبيين معاً لإيجاد حل ليبي.