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«طالبان»: مقتل 4 «دواعش» شمال شرق أفغانستان

«طالبان»: مقتل 4 «دواعش» شمال شرق أفغانستان
24 أكتوبر 2022 02:55

كابول (وكالات)

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أعلنت السلطات الأمنية بحكومة «طالبان»، أن قوات الحركة قتلت 4 من مسلحي تنظيم «داعش» الإرهابي، بينهم اثنان من القادة في ولاية «تخار» شمال شرق أفغانستان.
ونقلت وكالة «بختار» الأفغانية للأنباء عن قاري أمين الله الطيب، قائد فيلق الجيش «أوماري» رقم 217، التابع لـ«طالبان» بالمنطقة الشمالية الشرقية قوله، إنهم عثروا على مخبأ تابع لـ«داعش» في ولاية «تخار»، خلال عملية مشتركة أمس الأول.
وأضاف أن أفراد «داعش» الأربعة لقوا حتفهم في قرية «دشتي قلعة» بولاية «تخار».
وفي بيان صدر أمس الأول، زعمت حكومة طالبان أنها قتلت 6 من أفراد «داعش» الإرهابية، ليلة الجمعة/السبت، في العاصمة الأفغانية، كابول.
وقالت حكومة «طالبان»، إن القتلى مسؤولون عن الهجوم المميت في مركز «كاج» التعليمي، والانفجار الذي وقع بالقرب من مسجد «الوزير محمد أكبر خان» في كابول. غير أن مصادر مستقلة لم تدعم تأكيدات حكومة «طالبان» حتى الآن. وبعد سيطرة حركة «طالبان» على السلطة، يواصل «داعش» تبني المسؤولية عن الهجمات المميتة ضد المدنيين. 

 

أفغانستان
طالبان
داعش
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