إنقاذ 118 مهاجراً بـ «المتوسط»

مرسيليا (وكالات)

أنقذت السفينة «أوشن فايكينغ» التابعة لمنظمة «اس.او.اس مديتيرانيه» 73 مهاجراً في عمليتَي إسعاف منفصلتين أمس، وأول أمس، على ما أعلنت المنظمة الأوروبية غير الحكومية التي تعنى بالبحث والإنقاذ في أعالي البحار ومقرها في مرسيليا بجنوب فرنسا.

وليل الجمعة السبت، نُقل 34 شخصاً إلى المياه الدولية قبالة سواحل ليبيا، فيما تم أمس، انتشال 39 شخصاً في المنطقة المالطية.

فيما أعلنت منظمة إغاثة ألمانية، أمس، أن فرق الإنقاذ التابعة لها أنقذت 45 مهاجراً من الغرق في البحر المتوسط كانوا على متن قارب خشبي. وأوضحت منظمة الإغاثة البحرية الألمانية «إس أو إس هيومانتي» التي تتخذ من العاصمة الألمانية برلين مقراً لها، أن زورقي صيد وطائرة تابعة لمنظمة «سي ووتش» الألمانية المعنية بالإغاثة البحرية أيضاً، لفتت انتباه فريق سفينة «هيومانتي1» بأن هناك قارباً بحاجة للإغاثة في منطقة البحث والإغاثة المحيطة بمالطا مساء أول أمس.