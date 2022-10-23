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بوريس جونسون ينسحب من سباق زعامة حزب المحافظين

بوريس جونسون ينسحب من سباق زعامة حزب المحافظين
24 أكتوبر 2022 00:17

انسحب رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون اليوم الأحد من المنافسة على زعامة حزب العمال، قائلا إنه حظي بدعم عدد كاف من أعضاء البرلمان للتقدم إلى المرحلة التالية في السباق لكن وزير المالية السابق ريشي سوناك سبقه في عدد المؤيدين له.
وقال جونسون في بيان "كانت هناك فرصة جيدة جدا لأن أفوز في الانتخابات بين أعضاء حزب المحافظين وأن أعود بالفعل إلى داوننج ستريت يوم الجمعة".
وأضاف "لكن خلال الأيام الماضية، توصلت للأسف إلى استنتاج مفاده أن هذا ببساطة لن يكون الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله".
ومضى يقول "لا يمكنك تولى الحكم بشكل فعال ما لم يكن لديك حزب موحد في البرلمان".

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