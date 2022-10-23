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خادم الحرمين يكلف وزير الخارجية برئاسة وفد المملكة للقمة العربية في الجزائر

خادم الحرمين يكلف وزير الخارجية برئاسة وفد المملكة للقمة العربية في الجزائر
23 أكتوبر 2022 22:37

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود  بإنابة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برئاسة وفد المملكة العربية السعودية للقمة العربية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

إلا أن الفريق الطبي في العيادات الملكية أوصى بتجنب سموه الكريم السفر بالطائرة لمسافات طويلة دون توقف، وذلك لتجنب رضح الأذن الضغطي والتأثير على الأذن الوسطى، مما يتعذر معه على سموه الكريم القيام بزيارة الجزائر الشقيقة أخذاً في الاعتبار طول مدة الرحلة في الذهاب والعودة خلال مدة لا تتجاوز (24) ساعة، وقد وجه خادم الحرمين الشريفين بإنابة سمو وزير الخارجية لرئاسة وفد المملكة في هذه القمة.

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مؤكداً وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ودعمها لكل ما من شأنه نجاح القمة.

المصدر: وكالات
السعودية
الجزائر
سلمان بن عبدالعزيز
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