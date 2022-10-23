السوداني يتعهد بتشكيل حكومة عراقية قوية

تعهد رئيس الحكومة العراقية المكلف محمد شياع السوداني اليوم الأحد بتشكيل حكومة قويّة قادرة على مواجهة التحديات في البلاد.

وأكد السوداني خلال إجتماعه اليوم مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق فيلية فاريولا ورئيس بعثة الإتحاد الأوروبي الإستشارية أندرياس فيباري أن أولويات عمله هو تشكيل حكومة قويّة قادرة على مواجهة التحديات واهمها الاقتصادية ومعالجة الفقر والبطالة وسوء الخدمات والفساد،بحسب بيان للحكومة العراقية.

كما أكد أن العراق يتطلع إلى تعزيز علاقاته مع دول العالم بما يحفظ ويحقق مصالح شعبه .



وجدد وفد الاتحاد الأوروبي إستمرار تقديم دعم الإتحاد لسيادة العراق ووحدة أراضيه وتقوية الديمقراطية الناشئة في العراق ودعم الإتحاد الأوروبي للإستثمار في العراق والعمل على توسعيه.

ووفقا للبيان فقد تناول الإجتماع تعزيز العلاقات بين العراق والاتحاد الأوروبي بما يحقق طموحات ومصالح العراق ودول الاتحاد الأوربي.