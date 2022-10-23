ماكرون: هناك فرصة للسلام في أوكرانيا

عبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأحد عن اعتقاده بأن هناك فرصة للسلام في أوكرانيا، حتى في الوقت الذي حذرت فيه روسيا من أن الصراع هناك قد يتصاعد.

وقال ماكرون في مؤتمر بروما يهدف إلى البحث عن سبل لتعزيز السلام العالمي "هناك احتمال للسلام، سيظهر في وقت ما".

وأضاف "وفي لحظة معينة، بالنظر إلى كيفية تطور الأمور، وعندما يقرر الشعب الأوكراني وقادته شروط هذا، يمكن إبرام اتفاق سلام مع الجانب الآخر".

وشددت فرنسا مراراً على أهمية إبقاء القنوات الدبلوماسية الغربية مع موسكو مفتوحة منذ بدء الحرب٠ أوكرانيا في 24 فبراير.

وأطلقت روسيا صواريخ وطائرات مُسيرة على مدينة ميكولايف اليوم الأحد وحذرت من أن الحرب تتجه نحو "تصعيد غير منضبط".

وبحث وزير الدفاع سيرجي شويجو الوضع في أوكرانيا في اتصالات هاتفية منفصلة اليوم الأحد مع نظرائه في فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا وتركيا.



