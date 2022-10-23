روسيا تخشى احتمال استخدام أوكرانيا "قنبلة ملوثة بالإشعاع"
إطلاق صواريخ من أوكرانيا
23 أكتوبر 2022 18:05
أعرب وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، اليوم الأحد، عن مخاوف بلاده من احتمال استخدام أوكرانيا "قنبلة قذرة". جاء ذلك خلال محادثات هاتفية أجراها الوزير الروسي مع نظيريه الفرنسي سيباستيان لوكورنو والتركي خلوصي أكار لمناقشة الأزمة في أوكرانيا، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية. وأضاف بيان، صادر عن الوزارة، أن وزير الدفاع الروسي كرر للوزيرين الفرنسي والتركي مخاوف بلاده بشأن احتمال استخدام أوكرانيا "قنبلة ملوثة بالإشعاع" لتصعيد الأزمة. كان شويجو تحدث، الجمعة، هاتفياً مع نظيره الأميركي لويد أوستن للمرة الثانية منذ بدء الأزمة في أوكرانيا. وكان الوضع في أوكرانيا من بين المواضيع التي ناقشها المسؤولان، بحسب موسكو وواشنطن. تأتي الاتصالات في وقت تشن أوكرانيا هجوماً مضاداً واسع النطاق. وقالت كييف إنها استعادت عشرات القرى والبلدات في مناطق مختلفة من أوكرانيا.