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قتلى بهجوم إرهابي على فندق في الصومال

آثار هجوم إرهابي في الصومال (أرشيفية)
23 أكتوبر 2022 17:22

قتل ثلاثة أشخاص على الأقل، اليوم الأحد، عندما فجر عناصر من جماعة الشباب الإرهابية سيارة محملة بالمتفجرات وشنوا هجوماً بالرصاص على فندق وسط مدينة كيسمايو الساحلية في الصومال.
بدأ إطلاق النار بعد أن اصطدمت سيارة محملة بالمتفجرات ببوابة فندق في المدينة الساحلية. وقالت جماعة الشباب المتطرفة، المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي، إنها نفذت الهجوم.
وقال ضابط الشرطة فرح محمد من كيسمايو: «حتى الآن، قتل ثلاثة أشخاص وأصيب ثمانية آخرون نقلوا إلى مستشفى كيسمايو».
وذكر التلفزيون الصومالي الرسمي على موقع تويتر، أن قوات الأمن تتعامل مع «حادث إرهابي» في الفندق.
وأضاف ضابط الشرطة: «عندما وقع الانفجار والهجوم كان هناك اجتماع في الفندق لمناقشة خطة لشن حرب واسعة على حركة الشباب».
وقال محمد نور الضابط بالشرطة وفرح علي، وهي مالكة متجر في كيسمايو، إن الانفجار سبق إطلاق النار.
وأظهرت لقطات بثها التلفزيون الرسمي الصومالي، على حسابه على تويتر، أفراداً من قوات الأمن وهم ينقلون أحد الجرحى إلى سيارة إسعاف.
وقال محمد ناسي جوليد نائب رئيس شرطة جوبالاند للتلفزيون الصومالي: إن ثلاثة إرهابيين تحصنوا داخل الفندق وإن الشرطة تعمل على إنهاء الهجوم في أقرب وقت ممكن، وطلب من السكان الهدوء.
وكيسمايو هي العاصمة التجارية لجوبالاند، وهو إقليم في جنوب الصومال.

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المصدر: رويترز
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هجوم إرهابي
حركة الشباب الإرهابية
كيسمايو
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