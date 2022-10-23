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متغير فرعي جديد يشعل موجة من كورونا في سنغافورة

مركز تطعيم ضد كورونا في سنغافورة
23 أكتوبر 2022 16:39

ذكر  وزير الصحة السنغافوري أونج يي كونج، اليوم الأحد، أن الموجة الحالية لإصابات كوفيد-19 في البلاد، ناجمة عن المتغير الفرعي الجديد لفيروس كورونا المستجد المعروف بالرمز «إكس بي بي».
وأضاف الوزير، للصحفيين، أن موجة التفشي الحالية ربما تصل إلى ذروتها في وقت مبكر من منتصف شهر نوفمبر المقبل.
وقال أونج، خلال فعالية مجتمعية في منطقة «سيمباوانج جي آر سي»، حيث يمثل المنطقة في البرلمان، «من الواضح تماماً من خلال إحصائيات الأسبوع الماضي أن الحالات بدأت بالفعل في التراجع»، طبقاً لما ذكرته صحيفة «ذا ستريتس تايمز» السنغافورية اليوم.
وأضاف الوزير: «إذا استمر هذا الاتجاه الهبوطي، فهذا يعني أن موجة /إكس بي بي/ قد وصلت إلى ذروتها، في وقت مبكر عما كان متوقعاً».
وكانت وزارة الصحة قد ذكرت، في بيان صدر يوم 15 أكتوبر، أن متغير أوميكرون الفرعي «إكس.بي.بي»، والمعروف أيضاً باسم «بي.إيه. 10.2»، هو حالياً السبب الرئيسي لإصابات كوفيد-19 في سنغافورة.
وأضافت الوزارة أنها تتوقع أن تصل موجة العدوى بسبب متغير «إكس.بي.بي» إلى ذروتها، بحلول منتصف نوفمبر المقبل.
وكان الوزير يتحدث على هامش إطلاق الصالة الرياضية المغطاة في مركز «بوكيت كانبيرا» المتكامل للرياضة والنشاط المجتمعي.

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المصدر: د ب أ
سنغافورة
موجة تفشي
فيروس كورونا
سلالة فرعية
متحور فرعي
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