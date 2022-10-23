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تحطم طائرة عسكرية روسية فوق بناية سكنية في سيبيريا

تحطم طائرة عسكرية روسية فوق بناية سكنية في سيبيريا
23 أكتوبر 2022 15:50

قال مسؤولون إن طائرة مقاتلة روسية تحطمت فوق بناية سكنية في مدينة إركوتسك في سيبيريا اليوم الأحد مما أسفر عن مقتل طياريها الاثنين.
وفي منشور على تيليجرام، قال إيجور كوبزيف حاكم إركوتسك إن الطائرة تحطمت فوق منزل مؤلف من طابقين في المدينة. وقالت وزارة الطوارئ إن الطيارين قتلا ولا يوجد ضحايا آخرين.

وقالت وكالات أنباء روسية إن الطائرة التي تحطمت اليوم الأحد كانت من طراز سوخوي (سو-30). وقالت وزارة الطوارئ في بيان إن الطائرة تحطمت خلال اختبار طيران.
وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي نشوب حريق في عدة بنايات على ما يبدو وتصاعد دخان أسود كثيف منها.

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تحطم طائرة
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