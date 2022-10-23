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جونسون يكافح لكسب التأييد للفوز مجدداً برئاسة الوزراء

جونسون يكافح لكسب التأييد للفوز مجدداً برئاسة الوزراء
23 أكتوبر 2022 15:26

يحاول بوريس جونسون جاهداً تأمين ما يكفي من الدعم ليصبح رئيس وزراء بريطانيا المقبل.

وأبدت شخصيات بارزة أيدت جونسون في الماضي دعمها لوزير المالية السابق سوناك قبل تصويت لمشرعي حزب المحافظين غدا الاثنين.

وقال وزير الدولة لشؤون أيرلندا الشمالية ستيف بيكر اليوم الأحد إنه سيصوت لصالح سوناك لأن البلاد لا تستطيع تحمل العودة إلى المشاهد الدرامية التي شهدتها في وقت سابق من العام الحالي قبل إجبار جونسون على ترك منصبه.
ويخضع جونسون حاليا لتحقيق تجريه لجنة الامتيازات بالبرلمان لتحديد ما إذا كان قد كذب على مجلس العموم بشأن الحفلات التي استضافها مقره في داوننج ستريت في خضم جائحة كوفيد-19. ومن المتوقع أن يستقيل الوزراء الذين سيجد التحقيق أنهم ضللوا البرلمان عن عمد.

وقال بيكر لشبكة سكاي نيوز "هذا ليس الوقت المناسب لأسلوب بوريس في الإدارة. بوريس سيكون كارثة مؤكدة".
ويحاول سوناك وجونسون وبيني موردنت الحصول على دعم 100 مشرع حتى يتمكنوا من دخول اقتراع يوم الاثنين الذي سينافسون من خلاله على منصب رئيس الوزراء لخلافة ليز تراس التي أُجبرت على التنحي بعد ستة أسابيع فقط من توليها المنصب.

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المصدر: وكالات
بوريس جونسون
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