كيم يهنئ الرئيس الصيني على فوزه بولاية ثالثة آملاً بـ"مستقبل رائع" للعلاقات
كيم يهنئ الرئيس الصيني على فوزه بولاية ثالثة آملاً بـ"مستقبل رائع" للعلاقات
23 أكتوبر 2022 13:11
وجّه الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون "أحرّ التهاني" إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ على فوزه بولاية ثالثة تاريخية على رأس الحزب الشيوعي الصيني، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية الأحد. وقال كيم، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية، "سنصنع معا مستقبلًا أروع للعلاقات بين جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والصين، من أجل تلبية متطلبات العصر".