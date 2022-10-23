المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني لا يضم أي امرأة لأول مرة منذ 25 سنة
المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني لا يضم أي امرأة لأول مرة منذ 25 سنة
23 أكتوبر 2022 04:00
لا يضم المكتب السياسي، هيئة القرار في الحزب الشيوعي الصيني، أي امرأة في صفوفه لأول مرة منذ 25 عاماً، وفق ما أظهرت تشكيلته الجديدة التي أعلنت الأحد. وتقاعدت سان شونلان، المرأة الوحيدة بين الأعضاء الـ25 في المكتب السياسي السابق، ولم تعيَّن أي امرأة بين الأعضاء الجدد. ويضمّ المكتب السياسي الجديد 24 عضواً. وكان هناك 11 امرأة فقط السبت في التشكيلة الجديدة للجنة المركزية المؤلفة من 205 أعضاء. وجاء الأحد في رسالة "تشاينا نيكان" China Neican الإخبارية المتخصصة أن "النساء ما زلن غير ممثلات بشكل كاف في قمة الهرم السياسي الصيني". ولفتت الرسالة إلى أن نسبة النساء في اللجنة المركزية الجديدة تراجعت من 5,4% إلى 4,9%. وأضافت "للتذكير، تمثّل النساء 48,8% من سكان الصين و29,4% من أعضاء الحزب الشيوعي". وجاء التغيير في الهيئات الحاكمة الصينية، بما في ذلك فوز شي جينبيغ بولاية ثالثة تاريخية على رأس الحزب الشيوعي، في ختام المؤتمر العشرين للحزب السبت.