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باكستان: ارتفاع حالات الإصابة  بحمى الضنك في مدينة كراتشي

باكستان: ارتفاع حالات الإصابة  بحمى الضنك في مدينة كراتشي
23 أكتوبر 2022 04:00

مازالت مدينة "كراتشي" الباكستانية تشهد ارتفاعا في حالات الإصابة بحمى الضنك، حيث تم تسجيل 160 حالة إصابة أخرى بالمدينة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونقلت صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية اليوم الأحد عن وزارة الصحة بإقليم "السند" قولها إنه تم تسجيل 160 حالة إصابة بحمى الضنك في عاصمة الإقليم، في الساعات الـ24 الماضية، مما يرفع الحصيلة الشهرية لحالات الإصابة إلى أكثر من 3000 حالة.

وأضافت الصحيفة أن 53 مريضا توفوا بسبب المرض ، الذي ينقله البعوض في عام 2022. ومن بين العدد الإجمالي لحالات الوفاة، 47 حالة تم تسجيلها في كراتشي فقط.

وذكرت وزارة "الصحة الوطنية" في تقريرها أنه تم تسجيل أكثر من 42 ألف حالة من المرض، الذي ينقله البعوض، هذا العام.

وفي الأيام الأربعة الماضية، تم تسجيل 4194 حالة إصابة بفيروس حمى الضنك وست حالات وفاة بمختلف أنحاء البلاد.

يشار إلى أن فيروس حمى الضنك أودى بحياة 84 شخصا، هذا العام، في البلاد ومعظم الحالات، تم تسجيلها في إقليم السند، الذي اجتاحته الفيضانات.

وهذا العام تم تسجيل 12 ألف و947 حالة إصابة بحمى الضنك بإقليم "السند" و43 حالة وفاة، طبقا لما ذكرته مصادر.

 

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