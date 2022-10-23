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العثور على جثتين بعد فقدان طائرة في كوستاريكا

العثور على جثتين بعد فقدان طائرة في كوستاريكا
23 أكتوبر 2022 10:20

عثر على جثتين قبالة بويرتو ليمون بشرق كوستاريكا حيث تحطمت طائرة صغيرة على متنها خمسة ألمان في البحر الكاريبي، حسبما أعلن وزير الأمن العام خورخي توريس.
وقال توريس "وجدنا أجزاء من الطائرة حَمَلتها التيارات"، فضلا عن العثور على جثتين تعود إحداهما لقاصر بينما الثانية هي لشخص بالغ.

وفقدت طائرة صغير اقلعت من المكسيك وعلى متنها خمسة ألمان، قبالة ساحل كوستاريكا الجمعة، وفق ما أعلن توريس.
وقال توريس "تلقينا إنذارا يتعلق باختفاء طائرة، رحلة خاصة من المكسيك إلى مطار ليمون" بشرق البلاد.
واضاف المسؤول في تسجيل فيديو نشرته وزارته إن "خمسة مواطنين جنسيتهم ألمانية هم على متن الطائرة".
وتابع أن "الطائرة فقدت الاتصال ببرج المراقبة بالقرب من لا بارا دي باريسمينا في منطقة البحر الكاريبي بكوستاريكا وقمنا على الفور بتفعيل البروتوكول الداخلي" لتحديد موقعها.
وأوضح أن الطائرة فقدت عند الساعة 18,00 الجمعة (السبت 00,00 ت غ).
وقال وزير الأمن العام إنه تم تعليق عمليات البحث بعد ساعات قليلة بسبب حلول الليل و"سوء الأحوال الجوية" وإنها استؤنفت السبت.

 

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المصدر: وكالات
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كوستاريكا
تحطم طائرة
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