جونسون وسوناك يلتقيان وجهاً لوجه وسط معركة للفوز برئاسة الحزب
جونسون وسوناك يلتقيان وجهاً لوجه وسط معركة للفوز برئاسة الحزب
23 أكتوبر 2022 04:00
أجرى رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون ووزير ماليته السابق ريشي سوناك اللذان يتنافسان للوصول إلى داوننغ ستريت محادثات وجها لوجه مساء السبت.
وكان جونسون قد عاد في الصباح إلى لندن بعد إجازة في الكاريبي ما يعزز فرضية ترشحه في السباق إلى داوننج ستريت وقد التقى سوناك لمناقشة المنافسة داخل حزب المحافظين لخلافة رئيسة الوزراء المستقيلة ليز تراس حسبما أفادت وسائل إعلام عدة بينها بي بي سي.
ولم يعلن أي منهما رسمياً حتى الآن أنه سيخوض السباق ليحل محل تراس التي أعلنت الخميس استقالتها بعد 44 يوماً فقط على ترؤسها الحكومة. يُعتقد أن هذه أول محادثات وجها لوجه بين الرجُلين منذ شهور بعد الخلاف الذي أثارته استقالة سوناك من حكومة جونسون في يوليو. ولم تتوافر سوى تفاصيل قليلة حول ما وصفته صحيفة ذا صن بأنه "قمة سرية".
بعد استقالة تراس، برزت ثلاثة أسماء في هذه الحملة السريعة داخل حزب المحافظين: الوزيرة الحالية المسؤولة عن العلاقات مع البرلمان بيني موردنت التي أعلنت رسميًا ترشحها الجمعة لرئاسة الحكومة، وسوناك وزير المال الذي خسر مطلع سبتمبر أمام تراس، ورئيس الوزراء السابق جونسون الذي استقال في يوليو.
طغت معركة جونسون مع سوناك على عناوين الصحف السبت. وعنونت صحيفة إنديبندنت "جونسون وسوناك يتنافسان بينما تتلاشى آمال الوحدة"، فيما كتبت الغارديان "القبائل المحافظة تذهب إلى الحرب".
مساء الجمعة، قال جيمس دودريدج، حليف جونسون في البرلمان، إنه تحدث الى "رئيسه". مضيفاً "لقد قال سنقوم بذلك، أنا جاهز". لكن رئيس الوزراء السابق لم يعلن ترشحه رسميًا للمنصب. ولم يعلن سوناك الذي أدت استقالته من حكومة جونسون وتلتها ستون أخرى، إلى استقالة رئيس الحكومة، عن ترشحه بعد. فقد بقي متكتما جدا منذ خسارته أمام تراس مطلع سبتمبر. وهو أول من نال دعم أكثر من 100 نائب، الحد الأدنى المطلوب من الأصوات للترشح لمنصب زعيم حزب المحافظين وبالتالي الوصول إلى داونينغ ستريت. وحصل جونسون على دعم أكثر من 100 نائب أيضا وفق دودريدج، لكن لم يتم تأكيد ذلك. وعدد داعميه أقل بكثير بحسب وسائل إعلام. فوفق موقع "غيدو فاوكس" الذي يتابع السباق من كثب، حصل سوناك على دعم 123 نائبا حتى مساء السبت، متقدما على جونسون (72) وموردنت (25). أمام المرشحين حتى ظهر الاثنين لتقديم هذه التزكية. بعد ذلك، يتعين على النواب إما الاتفاق على اسمين يجب على أعضاء الحزب البالغ عددهم 170 ألفا اتخاذ قرار بشأنهما من طريق التصويت عبر الإنترنت بحلول الجمعة 28 أكتوبر، وإما على اسم واحد يتولى بأثر فوري منصب رئيس الوزراء. يجري قسم كبير من السباق خلف الكواليس، حيث يحاول جونسون وسوناك اللذان كانا على خلاف منذ الصيف الماضي، الحصول على مزيد من الدعم.