إعلام صيني يوضح سبب إخراج الرئيس هو جينتاو من منصة المؤتمر الوطني
إعلام صيني يوضح سبب إخراج الرئيس هو جينتاو من منصة المؤتمر الوطني
23 أكتوبر 2022 09:38
قالت وسائل إعلام رسمية صينية، إن الحادثة غير العادية التي شهدت اصطحاب الأمين العام السابق للحزب الشيوعي الصيني، هو جينتاو، ليغادر منصة المؤتمر الوطني العشرين للحزب الشيوعي الصيني كانت بسبب أن الرجل ،79 عاماً، "لم يكن على مايرام".
وأثارت الحادثة، التي يبدو فيها أن "هو" غادر المنصة رغماً عنه من قبل اثنين من القائمين على المؤتمر أثناء جلوسه بجوار خليفته في رئاسة البلاد وزعامة الحزب شي جين بينج، الكثير من التكهنات.
وكتبت وكالة أنباء"شينخوا" الصينية أن "هو" أصر على حضور يوم السبت وهو اليوم الأخير من المؤتمر الذي استمر أسبوعاً، على الرغم من أنه كان يتماثل للشفاء في الآونة الأخيرة ، دون أن تذكر مرضاً محدداً.
وتابعت الوكالة "عندما شعر أنه ليس على ما يرام خلال الجلسة، رافقه فريقه، من أجل صحته إلى غرفة بجوار مكان الاجتماع للراحة. وهو الآن، أصبح أفضل كثيراً". ووقع الحادث قبل وقت قصير من تصويت المندوبين على تعديلات دستور الحزب لترسيخ قيادة شي.