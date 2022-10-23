الإثنين 24 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

إعلام صيني يوضح سبب إخراج الرئيس هو جينتاو من منصة المؤتمر الوطني

إعلام صيني يوضح سبب إخراج الرئيس هو جينتاو من منصة المؤتمر الوطني
23 أكتوبر 2022 09:38

قالت وسائل إعلام رسمية صينية، إن الحادثة غير العادية التي شهدت اصطحاب الأمين العام السابق للحزب الشيوعي الصيني، هو جينتاو، ليغادر منصة المؤتمر الوطني العشرين للحزب الشيوعي الصيني كانت بسبب أن الرجل ،79 عاماً، "لم يكن على مايرام".

وأثارت الحادثة، التي يبدو فيها أن "هو" غادر المنصة رغماً عنه من قبل اثنين من القائمين على المؤتمر أثناء جلوسه بجوار خليفته في رئاسة البلاد وزعامة الحزب شي جين بينج، الكثير من التكهنات.

وكتبت وكالة أنباء"شينخوا" الصينية أن "هو" أصر على حضور يوم السبت وهو اليوم الأخير من المؤتمر الذي استمر أسبوعاً، على الرغم من أنه كان يتماثل للشفاء في الآونة الأخيرة ، دون أن تذكر مرضاً محدداً.

وتابعت الوكالة "عندما شعر أنه ليس على ما يرام خلال الجلسة، رافقه فريقه، من أجل صحته إلى غرفة بجوار مكان الاجتماع للراحة. وهو الآن، أصبح أفضل كثيراً". ووقع الحادث قبل وقت قصير من تصويت المندوبين على تعديلات دستور الحزب لترسيخ قيادة شي.

أخبار ذات صلة
زلزال قوي يضرب إقليم شينجيانج الصيني
رئيس الدولة ونائبه يهنئان الرئيس الصيني بإعادة انتخابه لولاية رئاسية ثالثة للجنة المركزية للحزب الشيوعي
المصدر: وكالات
الحزب الشيوعي الصيني
الصين
آخر الأخبار
ريشي سوناك يعد بـ"الاستقرار والوحدة" في مواجهة "تحدّ اقتصادي عميق"
عربي ودولي
ريشي سوناك يعد بـ"الاستقرار والوحدة" في مواجهة "تحدّ اقتصادي عميق"
اليوم 20:11
الاكتتاب في سندات الخزينة يتجاوز المعروض بواقع 5 مرات
الاقتصادي
المزاد الخامس لسندات الخزينة الإماراتية يجذب 7.5 مليار درهم
اليوم 19:34
الشركة العالمية القابضة تتوسع في قطاع التقنية
الاقتصادي
مليار درهم صفقات «العالمية القابضة» في تكنولوجيا المعلومات
اليوم 19:31
مختص في مصنع «حديد الإمارات أركان»
الاقتصادي
«حديد الإمارات»: 2260 درهماً سعر الطن نوفمبر المقبل بزيادة 1.7%
اليوم 19:28
إسرائيل ستوقع اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان الخميس المقبل
عربي ودولي
إسرائيل ستوقع اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان الخميس المقبل
اليوم 19:22
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©