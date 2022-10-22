عبور المهاجرين إلى أميركا يسجل رقماً قياسياً جديداً
مهاجرون يعبرون من المكسيك إلى أميركا
23 أكتوبر 2022 01:49
تجاوزت عمليات عبور المهاجرين الحدودية إلى الولايات المتحدة 2,76 مليون شخص في السنة المالية 2022، محطمة الرقم القياسي السابق، وفقا لبيانات من الجمارك وحماية الحدود. وقال مكتب الجمارك وحماية الحدود إنه أوقف المهاجرين أكثر من مليونين و766 ألفا و582 مرة لمدة 12 شهرا انتهت في 30 سبتمبر 2022، وهو أعلى بكثير من 1,72 مليون مرة من السنة المالية السابقة، بحسب موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي. وأضافت هيئة الجمارك وحماية الحدود أن الزيادة كانت مدفوعة بتدفق المهاجرين من فنزويلا وكوبا ونيكاراجوا الذين يعبرون الحدود. وتحاول إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن صياغة سياسة حدودية. وغالبا ما يختلف البيت الأبيض ووزارة الأمن الداخلي حول ما يمكن أن يكون مجديا، مما يؤدي إلى خلافات حول السياسة.