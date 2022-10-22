ثلاثة قتلى بإطلاق نار في المكسيك

لقي ثلاثة أشخاص على الأقل حتفهم بعد هجوم بإطلاق نار على مطعم في مدينة "جوادالاخارا" المكسيكية، عاصمة ولاية خاليسكو، حسبما ذكرت صحيفة "ريفورما" المحلية. وأصيب أربعة أشخاص آخرين خلال الهجوم الذي لم تتضح دوافعه بعد، وفق ما نقلته وسائل إعلام. وقال إنريكي ألفارو حاكم خاليسكو، في تغريدة على موقع تويتر، إن مسؤولي الأمن موجودون في المنطقة وبدأت التحقيقات للوقوف على ما حدث بالفعل. وبحسب الصحيفة، فإن أحد القتلى هو سلفادور لاماس أوربينا، المستشار الوطني لحزب مورينا السياسي الحاكم. وقتل حارسان شخصيان إلى جانب لاماس.