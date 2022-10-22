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زيلينسكي يتعهد بتحسين الدفاع الجوي الأوكراني

قصف بصواريخ في أوكرانيا
23 أكتوبر 2022 01:14

تعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، بتحسين قدرات الجيش الأوكراني في إسقاط الصواريخ، بمساعدة من شركاء بلاده.
وقال زيلينسكي، في خطابه المسائي المصور "النطاق الجغرافي للقصف المكثف الأحدث واسع جدا"، مشيرا إلى استهداف الضربات الصاروخية مناطق في غرب ووسط وجنوب أوكرانيا.
وأضاف "بالطبع، ليس لدينا القدرة التقنية على تدمير 100 بالمئة من الصواريخ والطائرات المسيرة الهجومية. أنا متأكد من أننا سنحقق ذلك تدريجيا بمساعدة شركائنا. وحاليا نسقط بالفعل غالبية الصواريخ من طراز كروز وغالبية الطائرات المسيرة". 
وطالما طالب الرئيس الأوكراني حلفاءه الغربيين بتزويد بلاده بأنظمة دفاع جوي.
وتعهد حلف شمال الأطلسي (الناتو) بتقديم أنظمة متطورة مضادة للصواريخ إلى أوكرانيا.

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المصدر: رويترز
فولوديمير زيلينسكي
الدفاع الجوي
صواريخ مضادة للطائرات
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