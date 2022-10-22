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الأمم المتحدة تحث القادة الليبيين على الانخراط في حوار شامل

الأمم المتحدة تحث القادة الليبيين على الانخراط في حوار شامل
23 أكتوبر 2022 02:03

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

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«اتفاق ليبي» على توحيد السلطة التنفيذية قبل نهاية العام

رحب المبعوث الأممي الخاص لدى ليبيا عبد الله باتيلي، أمس، باستئناف الحوار الشامل بين رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح ومجلس الدولة خالد المشري.وأعرب باتيلي عن استعداده لمناقشة التفاصيل والآليات والجداول الزمنية لتنفيذ التزاماتهما، داعياً جميع القادة الليبيين إلى الانخراط في حوار شامل، باعتباره السبيل الوحيد لتجاوز المأزق الحالي وتلبية تطلعات الشعب الليبي، بحسب بيان صادر عن البعثة الأممية لدى ليبيا.
واتفق صالح والمشري، خلال اجتماعهما في المغرب أمس الأول، على تنفيذ مخرجات «مسار بوزنيقة» المتعلق بالمناصب السيادية في الأسابيع المقبلة قبل ديسمبر المقبل.
وتتضمن مخرجات  «مسار بوزنيقة»، في إشارة إلى الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في مدينة بوزنيقة المغربية، العمل من أجل أن تكون السلطة التنفيذية واحدة في ليبيا في أقرب الآجال، واستئناف الحوار من أجل القيام بما يلزم لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفق خارطة طريق واضحة وتشريعات تجرى على أساسها الانتخابات بالتوافق مع المجلسين.
وأكد البيان الختامي الصادر عن رئيسي مجلس النواب والأعلى للدولة عقب ختام اجتماعاتهما في المغرب، على استمرار التفاهم بين الجانبين فيما يتعلق بالإجراءات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أسرع وقت ممكن.
يأتي ذلك فيما طالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، بضرورة إيفاء مجلسي النواب والدولة الليبيين بالتزاماتهما تجاه الانتخابات، مؤكداً أن الحديث عن مسارات موازية مثل تقاسم المناصب السيادية لم يعد مقبولاً، جاء ذلك في تدوينة نشرها الدبيبة عبر «تويتر».
وأضاف: «أطالب السيدين عقيلة والمشري بالإسراع في اعتماد قاعدة دستورية عادلة، تنهي الأزمة القانونية التي تعرقل إجراء الانتخابات، كما حصل في ديسمبر الماضي، الليبيون يطالبون الجميع بالإيفاء بالتزاماتهم تجاه الانتخابات».
 بدوره، رحب المبعوث الأممي الخاص لدى ليبيا عبد الله باتيلي، باستئناف الحوار بين رئيسي مجلس النواب والأعلى للدولة، 
في بنغازي، أجرت السفيرة البريطانية لدى ليبيا كارولين هورندال مشاورات مع القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر ضمن اللقاءات التي أجرتها في المنطقة الشرقية، بحسب ما نشره المكتب الإعلامي للجيش الليبي عبر «فيسبوك».

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