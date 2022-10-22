رئيسا العراق وتركيا يبحثان تحقيق الاستقرار

بغداد (الاتحاد)

بحث الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، أمس، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، العلاقات الثنائية بين البلدين، وتفعيل التعاون الثنائي البنّاء الرامي إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة.

وذكرت الرئاسة العراقية، في بيان أوردته أمس، أن «رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد تلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان». وأضافت، أنه «خلال الاتصال، قدم الرئيس أردوغان تهانيه إلى الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد بمناسبة انتخابه رئيساً للجمهورية»، مشيرة إلى «رغبة بلاده في تعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين وتفعيل التعاون الثنائي البنّاء الرامي إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة على الصعد السياسية والاقتصادية والأمنية».وأكد الرئيس العراقي «أهمية العلاقات مع الجارة تركيا وضرورة تعزيزها في مختلف المجالات، وبما يؤمّن المصالح المشتركة، ويحقق تطلعات الشعبين الصديقين في التطور والرفاه».