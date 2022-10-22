الأحد 23 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

200 قتيل حصيلة المواجهات القبلية بولاية النيل الأزرق السودانية

200 قتيل حصيلة المواجهات القبلية بولاية النيل الأزرق السودانية
23 أكتوبر 2022 02:03

الخرطوم (الاتحاد)
 
سقط نحو 200 قتيل في الاشتباكات القبلية التي وقعت، يومي الأربعاء والخميس الماضيين، في ولاية النيل الأزرق في جنوب السودان، حسبما أعلن مسؤول محلي أمس.
 وقال المدير التنفيذي للمجلس المحلي في منطقة ود الماحي عبد العزيز الأمين، إن «حوالي 200 شخص قتلوا» في ثلاث قرى «وبعض الجثث لم يتم دفنها حتى الآن»، داعياً المنظمات الإنسانية لمساعدة السلطات المحلية.
وأعلن حاكم ولاية النيل الأزرق، أمس الأول، حالة الطوارئ في الولاية، ومنح قوات الأمن صلاحيات كاملة لوقف القتال القبلي.
وجاء في مرسوم أصدره أحمد العمدة بادي، أنه «يعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء إقليم النيل الأزرق لمدة ثلاثين يوما»، بحسب وكالة «فرانس برس». كذلك كلّف المسؤولين المحليين للشرطة والجيش والمخابرات، وكذلك قوات الدعم السريع «التدخل بكل الإمكانات المتاحة لوقف الاقتتال القبلي».
 وكان مدير مستشفى ود الماحي عباس موسى قال، إن الاشتباكات القبلية أسفرت عن «مقتل 150 شخصاً بين أطفال ونساء وشيوخ وشباب، أغلبهم مات نتيجة الحرق، كما جرح 86» آخرون يومي الأربعاء والخميس، في المنطقة الواقعة على بعد 500 كيلومتر من الخرطوم.

أخبار ذات صلة
إعلان حالة الطوارئ في النيل الأزرق بالسودان
مقتل العشرات في ولاية النيل الأزرق السودانية
النيل الأزرق
السودان
آخر الأخبار
شرطة عجمان
الإمارات
خلال ساعتين فقط.. شرطة عجمان تضبط سائق مركبة قاد بطيش وتهور وعرض حياة الآخرين لخطر
اليوم 12:08
جوارديولا: دي بروين يمكنه تقديم الأفضل
الرياضي
جوارديولا: دي بروين يمكنه تقديم الأفضل
اليوم 12:00
ما العلاقة بين عدد ساعات النوم ومستوى السكر في الدم؟
دنيا
ما العلاقة بين عدد ساعات النوم ومستوى السكر في الدم؟
اليوم 11:42
اتحاد الكرة يثمن حضور عبدالله بن زايد لنهائي الكأس
الرياضي
اتحاد الكرة يثمن حضور عبدالله بن زايد لنهائي الكأس
اليوم 11:41
«ثلاثية ملكية» في حفل ببنزيمة وكورتوا
الرياضي
«ثلاثية ملكية» في حفل ببنزيمة وكورتوا
اليوم 11:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©