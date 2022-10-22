200 قتيل حصيلة المواجهات القبلية بولاية النيل الأزرق السودانية

الخرطوم (الاتحاد)



سقط نحو 200 قتيل في الاشتباكات القبلية التي وقعت، يومي الأربعاء والخميس الماضيين، في ولاية النيل الأزرق في جنوب السودان، حسبما أعلن مسؤول محلي أمس.

وقال المدير التنفيذي للمجلس المحلي في منطقة ود الماحي عبد العزيز الأمين، إن «حوالي 200 شخص قتلوا» في ثلاث قرى «وبعض الجثث لم يتم دفنها حتى الآن»، داعياً المنظمات الإنسانية لمساعدة السلطات المحلية.

وأعلن حاكم ولاية النيل الأزرق، أمس الأول، حالة الطوارئ في الولاية، ومنح قوات الأمن صلاحيات كاملة لوقف القتال القبلي.

وجاء في مرسوم أصدره أحمد العمدة بادي، أنه «يعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء إقليم النيل الأزرق لمدة ثلاثين يوما»، بحسب وكالة «فرانس برس». كذلك كلّف المسؤولين المحليين للشرطة والجيش والمخابرات، وكذلك قوات الدعم السريع «التدخل بكل الإمكانات المتاحة لوقف الاقتتال القبلي».

وكان مدير مستشفى ود الماحي عباس موسى قال، إن الاشتباكات القبلية أسفرت عن «مقتل 150 شخصاً بين أطفال ونساء وشيوخ وشباب، أغلبهم مات نتيجة الحرق، كما جرح 86» آخرون يومي الأربعاء والخميس، في المنطقة الواقعة على بعد 500 كيلومتر من الخرطوم.