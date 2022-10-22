شي يدعو إلى التحلي بـ«جرأة النضال من أجل النصر»

بكين (وكالات)

أكد الحزب الشيوعي الصيني، في ختام مؤتمره، أمس، على «الموقع المحوري» لشي جين بينغ، وذلك عشية منحه بشكل رسمي ولاية ثالثة تاريخية على رأس الحزب. وجاء في قرار تم تبنّيه بإجماع المندوبين قبيل اختتام المؤتمر في بكين، وتضمن تعديلات لميثاق الحزب، أن على أعضاء الحزب البالغ عددهم حوالي 97 مليوناً أن «يدعموا الموقع المحوري لشي جين بينغ داخل اللجنة المركزية للحزب والحزب بمجمله».وبذلك بات من المؤكد أن شي سيفوز اليوم بولاية ثالثة على رأس الحزب وبالتالي على رأس البلد، بعد انعقاد أول اجتماع للجنة المركزية الجديدة.

ودعا شي المندوبين، في ختام المراسم التي جرت في قصر الشعب، إلى التحلي بـ«جرأة النضال من أجل النصر»، معلناً «اعملوا بجدّ وكونوا عازمين على المضي قدماً». وأُعلنت في ختام المؤتمر الذي يعقده الحزب كل 5 سنوات التشكيلة الجديدة للجنة المركزية التي هي بمثابة «برلمان» داخلي للحزب.

ولا تتضمن قائمة الأعضاء التي نشرتها وكالة أنباء الصين الجديدة، 4 من كبار وجوه الحزب الشيوعي بينهم رئيس الوزراء الحالي لي كه تشيانغ الذي سيغادر مهامه في مارس المقبل. كما سيغيب عن اللجنة المركزية المسؤول الثالث الصيني لي زانشو ونائب رئيس الوزراء هان تشينغ ووانغ يانغ رئيس المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني.

وتعقد اللجنة الجديدة المؤلفة من 205 أعضاء، بينهم 11 امرأة فقط، أول اجتماع لها اليوم، وتقوم خلاله بتعيين الأعضاء الـ25 في المكتب السياسي الجديد، هيئة القرار في الحزب الشيوعي، وأعضاء لجنته الدائمة. وتمسك هيئة القرار في الحزب الشيوعي واسعة النفوذ والمؤلفة حالياً من 7 أعضاء بزمام السلطة الفعلية في الصين.

وفي سياقه، أجرى المندوبون الـ2300 تقريباً الذين اختارتهم مختلف هيئات الحزب اجتماعات مغلقة على مدى أسبوع بهدف تعديل الفريق القيادي للحزب والبلد، ورسم التوجهات المقبلة لثاني قوة اقتصادية عالميا ووفقا لإجراءات الانتخاب الخاصة بالمؤتمر، فقد أُجريت الانتخابات التمهيدية على نحو تنافسي، وبلغت هوامش الاستبعاد للمرشحين أكثر من 8 في المائة. وجرت جميع مراحل الانتخابات التمهيدية تحت قيادة هيئة رئاسة المؤتمر وإشراف مراقبي التصويت، مع التنفيذ الصارم لإجراءات الانتخاب الخاصة بالمؤتمر.