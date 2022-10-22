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«طالبان» تقتل 6 «دواعش» في كابول

«طالبان» تقتل 6 «دواعش» في كابول
23 أكتوبر 2022 02:03

كابول (وكالات)

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أكد متحدث باسم حركة طالبان الأفغانية أن «قوات الأمن قتلت 6 من أعضاء (داعش)، في عملية نفذت، أمس، في العاصمة كابول».
وأضاف المتحدث قاري يوسف أحمدي، أن عناصر «داعش» الذين قتلوا في الغارة التي استهدفت مخبأهم، شاركوا في هجومين كبيرين في الأسابيع الأخيرة، أحدهما على مسجد في المدينة، والآخر على معهد تعليمي وأسفر عن مقتل عشرات الطالبات.
وكانت انفجارات عدة وإطلاق نار وقعت في المنطقة الثامنة بالعاصمة الأفغانية، كابول، الليلة قبل الماضية.
ونقلت وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء، أمس، أنه تم سماع دوي 5 انفجارات، بالإضافة إلى صوت إطلاق نار.
وقال أحمدي: «كانوا من منفذي الهجوم على مسجد وزير أكبر خان وكذلك، معهد كاج التعليمي».
وأكد مقتل أحد أفراد قوات الأمن التابعة لـ«طالبان» في العملية، ولم تعلن حينها أي جماعة مسؤوليتها عن الهجومين.

 

حركة طالبان
أفغانستان
كابول
داعش
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