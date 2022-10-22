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الهند.. تحقيق بشأن شبكة تديرها «القاعدة»

الهند.. تحقيق بشأن شبكة تديرها «القاعدة»
23 أكتوبر 2022 02:03

نيودلهي (وكالات)

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كلفت وزارة الشؤون الداخلية الهندية وكالة التحقيق الوطنية بالتحقيق بشأن معلومات عن وجود شبكة تديرها جماعة «القاعدة» الإرهابية في شبه القارة الهندية في مناطق عدة في ولاية أسام الواقعة شمال شرقي البلاد.
وقال تقرير المعلومات الأولي لوكالة التحقيق الوطنية بوضوح، إن الوحدة التابعة للقاعدة «نشطة في مناطق مختلفة في ولاية أسام»، وإن لها صلات بجماعة أنصار الله بانجالا في بنجلاديش، بحسبما أفادت قناة «إن دي تي في» الإخبارية الهندية. وترددت تقارير مفادها أن «القاعدة» في شبه القارة الهندية، التي تأسست في عام 2014 وهي فرع لتنظيم القاعدة الأم، تنشط في أفغانستان وباكستان والهند وميانمار وبنجلاديش.
وقال تقرير المعلومات الأولي، إن هدف الجماعة المتطرفة هو «نشر الإرهاب في الأراضي الهندية وتحويل الشباب إلى متطرفين»، لشن حرب بهدف الإطاحة بالحكومات المنتخبة ديمقراطياً، من خلال تأسيس جماعات إرهابية في الهند إضافة إلى شن حرب ضد بنجلاديش وهي جارة آسيوية صديقة للهند».

الهند
تنظيم القاعدة الإرهابي
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