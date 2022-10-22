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العاصفة «روسلين» تشتد مع اقترابها من المكسيك

صورة العاصفة "روسلين" بالأقمار الصناعية
22 أكتوبر 2022 23:40

باتت العاصفة الاستوائية «روسلين» بقوة إعصار من الفئة الرابعة، اليوم السبت، مع اقترابها من ساحل المكسيك على المحيط الهادئ ويُتوقع أن تصل إلى اليابسة الأحد، وفق مركز الأعاصير الأميركي.
وقال المركز، في أحدث تحذير، إن سرعة العاصفة تناهز 240 كلم في الساعة، ومن المتوقع أن تضرب ساحل ولاية «ناياريت» الأحد.
وأضاف «من المتوقع أن تشتد أكثر اليوم. ورغم ضعفها المحتمل الليلة، من المتوقع أن تظل روسلين قريبة أو عند قوة إعصار رئيسي عندما تصل إلى اليابسة الأحد».
وتابع «بالنسبة للمسار المتوقع، سيتحرك مركز روزلين موازيا للساحل الجنوبي الغربي للمكسيك خلال منتصف نهار اليوم، ثم يقترب من ساحل غرب وسط المكسيك، ومن المحتمل أن يصل إلى اليابسة على طول ساحل ولاية ناياريت المكسيكية صباح الأحد».
وحذّر المركز الوطني الأميركي للأعاصير من حدوث فيضانات وانهيارات أرضية ناجمة عن العاصفة.
وأردف «من المتوقع أن تؤدي العاصفة الخطيرة إلى فيضانات ساحلية كبيرة قرب وشرق مركزها عند بلوغها اليابسة».
وأعلنت السلطات حالة التأهب الوقائي في ولايات خاليسكو وكوليما وناياريت وسينالوا الواقعة على ساحل المحيط الهادئ.
تضرب الأعاصير الاستوائية المكسيك سنويا في سواحلها المطلة على المحيطين الهادئ والأطلسي، عادة بين مايو ونوفمبر.

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