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الاتحاد الأوروبي مستعد للتعاون مع حكومة أقصى اليمين في إيطاليا

ميلوني تؤدي اليمين أمام الرئيس الإيطالي
22 أكتوبر 2022 23:16

أعلن  الاتحاد الأوروبي استعداده «للتعاون» مع حكومة رئيسة الوزراء الإيطالية الجديدة جورجيا ميلوني المنتمية لأقصى اليمين، بعدما أدّت اليمين الدستورية، اليوم السبت استعداداً لتسلّم مهامها الأحد.
وكتبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، اليوم السبت على تويتر «نهنئ جورجيا ميلوني بتعيينها رئيسة للوزراء، وهي أول امرأة تشغل هذا المنصب». وأضافت «أتطلع إلى تعاون بناء مع الحكومة الجديدة في مواجهة التحديات التي يجب أن نواجهها معاً».
وأعربت رئيسة المفوضية الأوروبية، على «تويتر»، عن سرورها بإجراء «مكالمة أولى جيدة» مع المسؤولة الإيطالية، مضيفة «سنعمل معاً لمواجهة التحديات الصعبة حالياً من أوكرانيا إلى مسألة الطاقة».
وكتب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال «فلنعمل معاً لمصلحة إيطاليا والاتحاد الأوروبي».
وقالت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، في تغريدة باللغة الإيطالية «أوروبا بحاجة إلى إيطاليا. معاً سنتغلب على كل الصعوبات».
وشكرت ميلوني القادة الأوروبيين قائلة، إنها «مستعدة ومتحمسة للعمل معاً».

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المصدر: آ ف ب
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