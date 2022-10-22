الأحد 23 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

الألمان يطالبون بدعم أسعار الطاقة

مظاهرات في ألمانيا
22 أكتوبر 2022 22:56

تجمع محتجون في ست مدن ألمانية، اليوم السبت، للمطالبة بالمزيد من المخصصات الحكومية للتعامل مع ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف المعيشة.
وخرج المحتجون في مسيرات في مدن برلين ودوسلدورف وهانوفر وشتوتجارت ودريسدن وفرانكفورت-أم-ماين، ملوحين بلافتات تحمل مطالبات واسعة تتضمن خفض التضخم وزيادة دعم أسعار الطاقة.
وذكرت منظمة "جرينبيس"، المشاركة في تنظيم الاحتجاجات، أن عدد المتظاهرين بلغ نحو 24 ألفاً، لكن الشرطة قالت إن نحو 1800 محتج تجمعوا في برلين.
ووافق البرلمان الألماني، أمس الجمعة، على حزمة الإنقاذ الحكومية البالغة 200 مليار يورو (195 مليار دولار أميركي) والتي تهدف إلى حماية الشركات والأسر من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة.
تتضمن الحزمة مبلغاً يدفع مرة واحدة لتغطية فاتورة غاز شهرية للأسر والشركات الصغيرة والمتوسطة وآلية للحد من الأسعار اعتباراً من مارس المقبل.

أخبار ذات صلة
شولتس يتعهد بالدعم الكامل في تخفيف أعباء أسعار الطاقة
الإمارات وألمانيا ترسخان شراكتهما الاستراتيجية في قطاعي الطاقة والصناعة
المصدر: رويترز
ألمانيا
أسعار الطاقة
احتجاجات
آخر الأخبار
شرطة عجمان
الإمارات
خلال ساعتين فقط.. شرطة عجمان تضبط سائق مركبة قاد بطيش وتهور وعرض حياة الآخرين لخطر
اليوم 12:08
جوارديولا: دي بروين يمكنه تقديم الأفضل
الرياضي
جوارديولا: دي بروين يمكنه تقديم الأفضل
اليوم 12:00
ما العلاقة بين عدد ساعات النوم ومستوى السكر في الدم؟
دنيا
ما العلاقة بين عدد ساعات النوم ومستوى السكر في الدم؟
اليوم 11:42
اتحاد الكرة يثمن حضور عبدالله بن زايد لنهائي الكأس
الرياضي
اتحاد الكرة يثمن حضور عبدالله بن زايد لنهائي الكأس
اليوم 11:41
«ثلاثية ملكية» في حفل ببنزيمة وكورتوا
الرياضي
«ثلاثية ملكية» في حفل ببنزيمة وكورتوا
اليوم 11:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©