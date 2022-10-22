الألمان يطالبون بدعم أسعار الطاقة

تجمع محتجون في ست مدن ألمانية، اليوم السبت، للمطالبة بالمزيد من المخصصات الحكومية للتعامل مع ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف المعيشة. وخرج المحتجون في مسيرات في مدن برلين ودوسلدورف وهانوفر وشتوتجارت ودريسدن وفرانكفورت-أم-ماين، ملوحين بلافتات تحمل مطالبات واسعة تتضمن خفض التضخم وزيادة دعم أسعار الطاقة. وذكرت منظمة "جرينبيس"، المشاركة في تنظيم الاحتجاجات، أن عدد المتظاهرين بلغ نحو 24 ألفاً، لكن الشرطة قالت إن نحو 1800 محتج تجمعوا في برلين. ووافق البرلمان الألماني، أمس الجمعة، على حزمة الإنقاذ الحكومية البالغة 200 مليار يورو (195 مليار دولار أميركي) والتي تهدف إلى حماية الشركات والأسر من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة. تتضمن الحزمة مبلغاً يدفع مرة واحدة لتغطية فاتورة غاز شهرية للأسر والشركات الصغيرة والمتوسطة وآلية للحد من الأسعار اعتباراً من مارس المقبل.