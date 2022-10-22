إدانات عربية ودولية لهجوم الحوثيين على ميناء في اليمن
علم الأمم المتحدة
22 أكتوبر 2022 22:35
دانت دول ومنظمات عربية ودولية، اليوم السبت، استهداف ميليشيات الحوثي الإرهابية ميناء الضبة في حضرموت في اليمن بطائرتين مسيرتين. ودانت جامعة الدول العربية الهجوم الإرهابي. وقال المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير جمال رشدي، في بيان اليوم السبت، إن التصعيد الحوثي الخطير في هذا التوقيت، يمثل استهتارا وتحديا للجهود الدولية والإقليمية الحثيثة الرامية إلى تجديد تمديد الهدنة في اليمن. وأضاف المتحدث أن الهجوم يكشف مجدداً وجه الحركة الحقيقي، مشددا على أن استهداف جماعة الحوثي للموانئ النفطية تحت أي مبرر سيزيد من تدهور الوضع الإنساني في اليمن، ومن شأنه أن يسبب تلوثا للبيئة البحرية على مساحات واسعة. بدوره، دان البرلمان العربي الهجوم، محذرا من خطورة وتداعيات هذه الهجمات الإرهابية على الاستقرار والأمن في المنطقة. وجدد البرلمان العربي، في بيان أصدره اليوم، التأكيد على تضامنه الكامل مع الحكومة الشرعية في اليمن في كل ما تقوم به من إجراءات للتصدي لهذه الميليشيات الإرهابية، مشددا رفضه الكامل للتصعيد الذي تنتهجه جماعة الحوثي وإصرارها على إفشال جهود تجديد الهدنة. وطالب البرلمان العربي، المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته والتحرك الفوري للتصدي لمثل هذه الأفعال الإجرامية التي تؤثر سلبا على أسواق النفط العالمية، والضغط على ميليشيات الحوثي للانصياع إلى الإرادة الدولية لتجديد الهدنة، تمهيداً للتوصل لوقف دائم لإطلاق النار للتخفيف من معاناة الشعب اليمني. كما شجبت مصر، بأشد العبارات، هذا الهجوم الغاشم على ميناء الضبة النفطي في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت جنوبي شرق اليمن. وحمل بيان، أصدرته وزارة الخارجية المصرية اليوم، جماعة الحوثى مسئولية التصعيد الراهن فى اليمن، وعرقلة جهود تجديد الهدنة. وشدد البيان على دعم مصر الراسخ لوحدة اليمن وسيادته على أراضيه وتضامنها الكامل معه في مواجهة كافة التهديدات. من جهته، دان مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ، الهجوم الجوي الذي نفذته ميليشيات الحوثي الإرهابية يوم أمس الجمعة، على الباخرة النفطية في ميناء الضبة بمحافظة حضرموت. وقال غروندبرغ إن هذا التصعيد العسكري مقلق للغاية.