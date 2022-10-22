الأحد 23 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

إصابة مسؤولة صحية أميركية بارزة بكورونا

روشيل والينسكي، مديرة المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها
22 أكتوبر 2022 21:45

قالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم السبت، إن الفحوص أثبتت إصابة مديرتها روشيل والينسكي بمرض كوفيد-19، الناجم عن العدوى بفيروس كورونا المستجد، ليل الجمعة، وإنها تعاني من أعراض طفيفة.
وأضافت المراكز، في بيان، أن الدكتورة والينسكي تلقت اللقاحات كاملة وأنها عزلت نفسها في بيتها وستشارك افتراضيا في الاجتماعات المقررة. 
ووالينسكي من بين الشخصيات النافذة في الولايات المتحدة في المجال الطبي ولعبت دورا كبيرا في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.
وقال متحدث إن والينسكي لم تكن في البيت الأبيض أواخر الأسبوع الماضي ولم تجتمع مع أي مسؤول أميركي كبير قبل أن تثبت الفحوص إصابتها.
وأضاف المتحدث أنها حضرت قمة الصحة العالمية في برلين يومي الاثنين والثلاثاء، وأنها كانت تضع الكمامة دائما إلا عند تناول الطعام أو التحدث علنا. وعادت والينسكي إلى الولايات المتحدة يوم الأربعاء.
وأعلنت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأميركية، أمس الجمعة، أن عدد أسرة المستشفيات التي يشغلها مرضى فيروس كورونا، انخفض إلى 26 ألفا و885 سريرا في 19 أكتوبر، مقارنة بـ 26 ألفا و907 في اليوم السابق له.
واستقر معدل نقل المرضى إلى المستشفيات عند 3,9 %، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام.

أخبار ذات صلة
دراسة: مصابو «كورونا» يذهبون إلى العمل رغم مرضهم
« فايزر» تزف خبراً ساراً لمرضى السرطان
المصدر: رويترز
روشيل والينسكي
فيروس كورونا
إصابة
آخر الأخبار
شرطة عجمان
الإمارات
خلال ساعتين فقط.. شرطة عجمان تضبط سائق مركبة قاد بطيش وتهور وعرض حياة الآخرين لخطر
اليوم 12:08
جوارديولا: دي بروين يمكنه تقديم الأفضل
الرياضي
جوارديولا: دي بروين يمكنه تقديم الأفضل
اليوم 12:00
ما العلاقة بين عدد ساعات النوم ومستوى السكر في الدم؟
دنيا
ما العلاقة بين عدد ساعات النوم ومستوى السكر في الدم؟
اليوم 11:42
اتحاد الكرة يثمن حضور عبدالله بن زايد لنهائي الكأس
الرياضي
اتحاد الكرة يثمن حضور عبدالله بن زايد لنهائي الكأس
اليوم 11:41
«ثلاثية ملكية» في حفل ببنزيمة وكورتوا
الرياضي
«ثلاثية ملكية» في حفل ببنزيمة وكورتوا
اليوم 11:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©