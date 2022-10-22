إصابة مسؤولة صحية أميركية بارزة بكورونا

روشيل والينسكي، مديرة المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها
22 أكتوبر 2022 21:45
قالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم السبت، إن الفحوص أثبتت إصابة مديرتها روشيل والينسكي بمرض كوفيد-19، الناجم عن العدوى بفيروس كورونا المستجد، ليل الجمعة، وإنها تعاني من أعراض طفيفة. وأضافت المراكز، في بيان، أن الدكتورة والينسكي تلقت اللقاحات كاملة وأنها عزلت نفسها في بيتها وستشارك افتراضيا في الاجتماعات المقررة. ووالينسكي من بين الشخصيات النافذة في الولايات المتحدة في المجال الطبي ولعبت دورا كبيرا في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد. وقال متحدث إن والينسكي لم تكن في البيت الأبيض أواخر الأسبوع الماضي ولم تجتمع مع أي مسؤول أميركي كبير قبل أن تثبت الفحوص إصابتها. وأضاف المتحدث أنها حضرت قمة الصحة العالمية في برلين يومي الاثنين والثلاثاء، وأنها كانت تضع الكمامة دائما إلا عند تناول الطعام أو التحدث علنا. وعادت والينسكي إلى الولايات المتحدة يوم الأربعاء. وأعلنت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأميركية، أمس الجمعة، أن عدد أسرة المستشفيات التي يشغلها مرضى فيروس كورونا، انخفض إلى 26 ألفا و885 سريرا في 19 أكتوبر، مقارنة بـ 26 ألفا و907 في اليوم السابق له. واستقر معدل نقل المرضى إلى المستشفيات عند 3,9 %، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام.