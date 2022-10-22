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روسيا توجه نداء عاجلا للمدنيين في خيرسون

مدنيون يغادرون مدينة خيرسون
22 أكتوبر 2022 19:26

أبلغت السلطات الروسية في مدينة خيرسون، المدنيين اليوم السبت بضرورة مغادرة المدينة فورا بسبب ما وصفته بالوضع العسكري المتوتر.
وبدأ آلاف المدنيين النزوح منذ أيام عبر نهر دنيبرو بعد تحذيرات من هجوم أوكراني وشيك لاستعادة المدينة، لكن تحذير السبت صدر مع التأكيد مجددا على أهميته.
وقال بيان على تطبيق تلغرام "نظرا للوضع المتوتر على الجبهة، وتزايد خطر القصف المكثف على المدينة ووجود تهديد بهجمات إرهابية، يجب على جميع المدنيين مغادرة المدينة فورا والعبور إلى الضفة اليسرى (الشرقية) لنهر دنيبرو!".
وأضاف البيان "احرص على سلامة عائلتك وأصدقائك! لا تنس الوثائق والأموال والمقتنيات الثمينة والملابس".
وطلب البيان أيضا من جميع العاملين في الهيئات والوزارات التابعة للإدارة الروسية في خيرسون المغادرة. وحث الناس على ركوب القوارب وعبور نهر دنيبرو.
تشهد منطقة خيرسون هجوما مضادا للقوات الأوكرانية على الضفة الغربية لدنيبرو، بهدف استعادة المدينة ومحاصرة الآلاف من القوات الروسية.
وفرضت أوكرانيا تعتيما إعلاميا على جبهة خيرسون، لكن القائد الروسي الجنرال سيرجي سوروفيكين قال الأسبوع الماضي إن الوضع في خيرسون "صعب بالفعل" وإن موسكو "لا تستبعد اتخاذ قرارات صعبة" هناك.
وقالت وزارة الدفاع الروسية، في إفادة في وقت سابق اليوم السبت، إن قواتها صدت محاولة أوكرانية لاختراق خط سيطرتها في منطقة خيرسون. 

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المصدر: رويترز
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