جونسون يحصل على المطلوب لخوض سباق رئاسة الوزراء

جونسون يلوح بيده في مطار جاتويك في لندن بعد العودة من إجازته
22 أكتوبر 2022 18:49
قال تيم شيبمان كبير المعلقين السياسيين لصحيفة «صنداي تايمز» البريطانية، إن رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون يحظى بتأييد 100 عضو في البرلمان عن حزب المحافظين. وأوضح الصحفي، على تويتر نقلا عن مصدر قريب من جونسون لم يسمه، إن الأخير يمكن أن يظهر على قائمة المرشحين لخلافة رئيسة الوزراء ليز تراس. وفي تقريرين منفصلين، قالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) وقناة «سكاي نيوز» التلفزيونية إن جونسون لديه الآن أكثر من 100 مؤيد. بدوره، قال النائب البريطاني المحافظ جيمس دودريدج، حليف جونسون، اليوم السبت إن رئيس الوزراء السابق لديه من التأييد ما يكفي لخوض السباق، مضيفا في منشور على «تويتر» أن الزعيم البريطاني السابق وصل إلى نصاب التأييد المطلوب لخوض السباق وهو 100 نائب. وعاد رئيس الوزراء السابق، إلى العاصمة لندن في وقت مبكر اليوم السبت، من منطقة الكاريبي حيث كان يقضي إجازته. وعلى الرغم من أن جونسون لم يعلن رسميا أنه سيخوض السباق، فقد قال دودريدج أمس الجمعة إن جونسون أبلغه بأنه «مستعد له».