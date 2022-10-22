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روسيا تدلي ببيانات عن الوضع الميداني في أوكرانيا

عناصر من الجيش الروسي في خيرسون
22 أكتوبر 2022 17:48

أدلت روسيا، اليوم السبت، ببيانات حول الوضع الميداني في مناطق عدة داخل أوكرانيا، مؤكدة إحباط محاولات اختراق خطوطها الدفاعية.
قالت وزارة الدفاع الروسية، إن قواتها أحبطت محاولة أوكرانية لاختراق خطوط دفاعها في منطقة خيرسون في الجنوب، حيث تُجلي موسكو المدنيين تحسبا لهجوم مضاد تشنه أوكرانيا.وأوضحت أن «جميع الهجمات أُحبطت، وتم رد العدو إلى مواقعه الأصلية»، مضيفة أن أوكرانيا شنت هجومها صوب مستوطنات بياتيخاتكي وسوخانوف وسابلوكيفكا وبزفودن على الجانب الغربي من نهر دنيبرو.
وأكدت الوزارة أن القوات الروسية صدت أيضاً هجمات في منطقتي لوجانسك ودونيتسك في الشرق.
وقالت أوكرانيا، أمس الجمعة، إن القوات الروسية بدأت بشكل فعال في نقل وحدات ومعدات من الغرب إلى الضفة الشرقية لنهر دنيبرو.
وفرضت كييف تعتيماً إعلامياً من جبهة خيرسون، لكن القائد العام الروسي سيرجي سوروفيكين قال في الأسبوع الماضي، إن الوضع في خيرسون «صعب بالفعل»، وإن روسيا «لا تستبعد اتخاذ قرارات صعبة». 

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المصدر: رويترز
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