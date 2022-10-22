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هولندا تعدم آلاف الطيور بسبب فيروس شديد العدوى

مزرعة للديك الرومي
22 أكتوبر 2022 17:36

قالت الحكومة الهولندية، اليوم السبت، إن سلطات الصحة تشرف على إعدام نحو 44 ألفاً من طيور الديك الرومي في مزرعة في جنوب البلاد بعد اكتشاف سلالة شديدة العدوى من إنفلونزا الطيور.
وتقع المزرعة في بلدة «هيدل»، على بعد 50 كيلومتراً جنوب شرق مدينة أوتريخت. وقالت وزارة الزراعة، في بيان، إنه تم فرض حظر على النقل في عشر مزارع مجاورة أخرى.
وسجلت أكثر من عشر إصابات بالسلالة الفتاكة من إنفلونزا الطيور في هولندا الشهر الماضي، بعد عشرات الحالات في وقت سابق من العام.
وشهدت فرنسا أيضاً عودة ظهور الإصابات بعد أن عانت من أسوأ موجة على الإطلاق لإنفلونزا الطيور في وقت سابق هذا العام. 

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المصدر: رويترز
الديك الرومي
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إنفلونزا الطيور
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