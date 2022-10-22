قتيلان في ضربات أوكرانية على روسيا

قتل شخصان، اليوم السبت، في ضربات أوكرانية استهدفت منطقة بيلغورود الروسية المتاخمة لأوكرانيا كما أعلن حاكمها فياتشيسلاف غلادكوف على موقع «تلغرام». وقال غلادكوف، إن القصف استهدف «البنى التحتية المدنية» في مدينة شيبكينو. وأضاف أن «مدنيين قتلا»، مشيراً إلى أن نحو 15 ألف شخص من دون كهرباء. وبحسب حاكم المنطقة، ستستغرق إعادة التيار الكهربائي إلى المنازل خمس إلى ست ساعات. شجبت روسيا «زيادة كبيرة» في القصف الأوكراني على عدة مناطق حدودية روسية منها منطقة بيلغورود وكورسك وبريانسك. وقد قصفت القوات الأوكرانية في الفترة الأخيرة مستودعاً للنفط بالقرب من بيلغورود ومحطة توليد الطاقة فيها، وتسببت الضربة الأخيرة في انقطاع التيار الكهربائي.