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مقتل 4 إرهابيين بعملية أمنية في باكستان

عناصر من قوات الأمن في باكستان
22 أكتوبر 2022 17:03

قتل أربعة إرهابيين في عملية استخباراتية نفذتها قوات الأمن في إقليم «شمال وزيرستان» في باكستان.
وذكرت صحيفة «ذا نيشن» الباكستانية، اليوم السبت، أن قوات الأمن نفذت العملية في منطقة «سبيموام» بعد تقارير بشأن وجود إرهابيين هناك.
بعد تبادل كثيف لإطلاق النار، قتل أربعة إرهابيين برصاص قوات الأمن.
وذكرت مديرية العلاقات العامة للمخابرات الداخلية الباكستانية، وهي الجناح الإعلامي للجيش الباكستاني، أن الإرهابيين القتلى تورطوا في هجمات على القوات المسلحة. وعثر على أسلحة ومواد متفجرة أيضاً بحوزة الإرهابيين القتلى، خلال العملية الاستخباراتية، حسب البيان.
وكانت قوات الأمن قد قتلت إرهابيين اثنين في وقت سابق من الشهر، خلال عملية استخباراتية، في منطقة «خيبر باختونخوا بإقليم شمال وزيرستان». 

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