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شولتس يتعهد بالدعم الكامل في تخفيف أعباء أسعار الطاقة

شولتس يتعهد بالدعم الكامل في تخفيف أعباء أسعار الطاقة
22 أكتوبر 2022 15:46

تعهد المستشار الألماني أولاف شولتس بأن تقدم حكومته الدعم الكامل للمواطنين والشركات لتخفيف أعباء أسعار الطاقة المرتفعة.
وقال شولتس أمام مؤتمر حزبه (الاشتراكي الديمقراطي) في ولاية بافاريا اليوم السبت:" هذه هي الرسالة إلى المواطنين: لقد تم فعل كل شيء حتى نتمكن من دعمهم، وسنفعل ذلك".
وأوضح السياسي الاشتراكي: "سنستخدم الكثير من الأموال لنضمن من خلال كبح أسعار الكهرباء وكبح أسعار الغاز أن تظل الأسعار، بالنسبة للشركات الكبيرة والصغيرة وبالنسبة للمواطنين، في المتناول طوال الفترة التي ستصبح فيها هذه الأسعار أعلى من اللازم بخلاف ذلك (أي بدون وجود آلية الدعم)".
وأوضح شولتس أن الحكومة الألمانية وفرت إمكانيات لهذا الغرض على المستوى الأوروبي وفي ألمانيا على سبيل المثال من خلال إطلاق البرلمان الألماني أمس الجمعة لصندوق الاستقرار والاقتصاد لكبح ارتفاع أسعار الطاقة ومساعدة الشركات في مواجهة هذه الأزمة.
وقال شولتس إن هذا الصندوق سيتمكن من المساعدة بـ 200 مليار يورو "في أن نخفف من أعباء المواطنين والشركات، الصغيرة والكبيرة، حتى نتمكن معا من اجتياز هذه الفترة".
في الوقت نفسه، أكد شولتس أن الحكومة أعدت الآليات ذات الصلة في الوقت المناسب "فقد قررنا في الوقت المناسب بأن هذا الأمر ضروري، وقد حرصنا في الوقت المناسب على أن توفر أوروبا الإطار بحيث يكون مسموحا لنا بفعل هذا" وذلك في إشارة إلى إجراءات الدعم المخصصة أيضا للشركات والتي أثارت جدلا في أجزاء من أوروبا.

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المصدر: د ب أ
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