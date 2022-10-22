فقدان طائرة على متنها 5 ألمان في كوستاريكا

فقدت طائرة صغيرة أقلعت من المكسيك وعلى متنها خمسة ألمان قبالة ساحل كوستاريكا الليلة الماضية . وقال وزير الأمن العام الكوستاريكي خورخي توريس : تلقينا إنذاراً يتعلق باختفاء طائرة، رحلة خاصة من المكسيك إلى مطار ليمون بشرق البلاد.

وأضاف توريس أن خمسة ألمان على متن الطائرة، مشيراً إلى أن الطائرة فقدت الاتصال ببرج المراقبة بالقرب من لا بارا دي باريسمينا في منطقة البحر الكاريبي بكوستاريكا وقمنا على الفور بتفعيل البروتوكول الداخلي لتحديد موقعها.

وأوضح وزير الأمن العام أنه تم تعليق عمليات البحث بعد ساعات قليلة بسبب الليل وسوء الأحوال الجوية وستستأنف اليوم.