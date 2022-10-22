الهند.. مصرع 5 جنود في تحطم مروحيتهم قرب الصين

لقي خمسة عسكريين هنود حتفهم في تحطم مروحيتهم قرب حدود البلاد المتنازع عليها مع الصين، على ما أعلنت وزارة الدفاع الهندية السبت.

وتحطمت المروحية الجمعة جنوب توتينغ، المدينة النائية قرب الخط الذي يفصل الصين عن ولاية أروناتشال براديش الهندية (شمال شرق) االتي تطالب بكين بالسيادة عليها.

وقالت الوزارة في بيان إن مراقبي الحركة الجوية تلقوا إشارة استغاثة قبل وقوع الحادث، مما يشير إلى وجود عطل فني أو ميكانيكي.

وتم انتشال أربع جثث فيما يحاول رجال الإنقاذ تحديد مكان الراكب الخامس والأخير، بحسب الوزارة.

ووقع الحادث بعد أسابيع من مصرع طيار بالجيش الهندي خلال رحلة روتينية لمروحية في تاوانغ، في المنطقة ذاتها.



