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علماء يطورون شعرة في مختبر لعلاج للصلع

علماء يطورون شعرة في مختبر لعلاج للصلع
22 أكتوبر 2022 09:19

توصل علماء مؤخرا إلى ابتكار من شأنه أن يمثّل حلا محتملا لمشكلة تساقط الشعر.
 
قام فريق من جامعة يوكوهاما الوطنية في اليابان، بإنتاج بصيلات شعر في المختبر، باستخدام خلايا جلد جنينية من الفئران.

وتمكّن الفريق من تحقيق ذلك عن طريق التحكم في الترتيب المكاني لنوعين من الخلايا، الظهارية والوسيطة.

والخلايا الظهارية نوع من الخلايا التي تغطي داخل وخارج أسطح الجسم، وتوجد على الجلد والأوعية الدموية والأعضاء.

أما الخلايا الوسيطة فهي خلايا جذعية متعددة القدرات توجد في نخاع العظام، وهي مهمة لصنع وإصلاح أنسجة الهيكل العظمي.

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ويتم تنسيق نمو بصيلات الشعر من خلال التفاعلات بين هذه الخلايا أو التداخل الكهرومغناطيسي، وفقما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وعلى الرغم من أن الإجراء لم يتم اختباره باستخدام الخلايا البشرية، إلا أن النتائج التي توصل إليها الفريق تشير إلى الأمل في إمكانية زرع البصيلات في رأس شخص ما والتجدد هناك.

ويمكن للأبحاث المستقبلية أن تفتح في نهاية المطاف طرقا جديدة لتطوير استراتيجيات علاج جديدة لاضطرابات تساقط الشعر مثل الثعلبة.

المصدر: وكالات
الصلع في العشرينيات
الشعر
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