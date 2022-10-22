عاصفة مدارية ستتحول إلى إعصار لدى وصولها إلى المكسيك

قال المركز الوطني الأميركي للأعاصير إن من المتوقع أن تزداد العاصفة المدارية روزلين قوة لتصبح إعصارا مع زحفها صوب المنتجعات السياحية على ساحل المكسيك بالمحيط الهادي.

أضاف المركز في أحدث تقرير أن من المتوقع أن تتحول العاصفة إلى إعصار عندما تصل إلى اليابسة بحلول ليل السبت أو صباح الأحد.

وتُظهر خريطة المركز أن العاصفة، التي تقع الآن على بعد حوالي 290 كيلومترا ما بين جنوب وجنوب غربي مدينة مانزانيلو المكسيكية، من المتوقع أن تتجه بمحاذاة الساحل ثم تتحول إلى الداخل بالقرب من منتجع بويرتو فالارتا الشهير.

وقال المركز إن العاصفة التي تتحرك ببطء تسجل رياحا تبلغ سرعتها 110 كيلومترات في الساعة مع هبات أعلى.

والإعصار من الفئة الأولى يكون محملا برياح تصل سرعتها إلى 119 كيلومترا على الأقل. ويتوقع المركز أن تصل سرعة روزلين إلى 169 كيلومترا في الساعة لدى اقترابه من بويرتو فالارتا ليكون إعصارا من الفئة الثانية قبل أن يتبدد في الداخل.

ويتوقع المركز أن يتسبب روزلين في ارتفاع مياه البحر فيما يعرف بالمد العاصفي أو عرام العواصف مما يؤدي إلى "فيضانات ساحلية كبيرة" بالقرب من وإلى الشرق حيث تصل العاصفة إلى اليابسة ومعها "أمواج كبيرة مدمرة".