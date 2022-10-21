هجوم إرهابي «حوثي» يستهدف ناقلة نفط كورية بحضرموت

أحمد مراد (القاهرة، عدن)

شهد ميناء الضبة بمحافظة حضرموت، أمس، جريمة جديدة تضاف لسجل ميليشيات «الحوثي» الإرهابية، حيث استهدفت الميليشيات الانقلابية ناقلة نفط كورية جنوبية بطائرات مسيرة، في تصعيد خطير وتهديد للممرات الاقتصادية العالمية وخطوط الملاحة الدولية.

وقالت مصادر محلية في حضرموت: إن ميليشيات «الحوثي» الإرهابية استخدمت طائرتين مسيرتين لقصف سفينة نفط كورية، كانت راسية قرب ميناء «الضبه» النفطي في حضرموت.

وأضافت المصادر: «سقطت الطائرتان المفخختان بالقرب من السفينة الكورية الجنوبية، التي كانت تستعد لنقل شحنة نفط من ميناء الضبة النفطي، فيما لم تسجل أي أضرار في الهجوم».

وأكد محافظ حضرموت، مبخوت بن ماضي، أن مسيرتين مفخختين «حوثيتين» استهدفتا ميناء الضبة النفطي، شرق المكلا.

وأوضح، أن الميليشيات «الحوثية» أطلقت مسيرتين مفخختين لاستهداف ميناء الضبة النفطي، وذلك بالتزامن مع وصول الباخرة الخاصة بنقل شحنات النفط الخام من الميناء.

وأشار بن ماضي، إلى أنه تم إسقاط مسيرة «حوثية»، ولم تقع أي أضرار بشرية أو مادية في هذا الهجوم، لافتاً إلى أن انطلاق الهجوم «الحوثي» كان من منطقة بين مأرب والجوف.

وأكد محافظ حضرموت، اتخاذ إجراءات مع الحكومة ودول التحالف لمنع مثل هذه الحوادث.

يأتي ذلك فيما تواصل ميليشيات «الحوثي» الإرهابية جرائم القرصنة البحرية المهددة لأمن وسلامة حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب، وهو ما يشكل خطراً على إمدادات الطاقة التي تمثل عصب الاقتصاد العالمي، ويفاقم الأزمة الناجمة عن استمرار تداعيات الأزمة الأوكرانية.ومع انتهاء سريان الهدنة الأممية مطلع أكتوبر الجاري، أصدرت الميليشيات تهديداً إرهابياً اعتبرت فيه البحر الأحمر وباب المندب وبحر العرب منطقة عمليات عسكرية، وهددت شركات النفط المحلية والأجنبية وشركات الخدمات النفطية والملاحة العاملة في اليمن.

وأوضح المحلل الاقتصادي اليمني ماجد الداعري، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن ميليشيات «الحوثي» شكلت على مدى السنوات السبع الماضية تهديداً خطيراً لحركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب، وهي من أهم خطوط الملاحة في العالم، وتعمدت زرع الألغام البحرية التي تسببت في مقتل عشرات الصيادين في السواحل اليمنية، وتوقف حركة الصيد في العديد من المناطق، وهو ما أدى إلى تضرر آلاف الأسر المعتمدة على الصيد، فضلاً عن خطورة الألغام على السفن التجارية وأمن الملاحة في الممرات الدولية.

ووصف الداعري التهديد «الحوثي» بـ«محاولة ابتزاز فجة» للمجتمع الدولي عبر استهداف سفن النفط وشركات النفط العاملة في اليمن، لإحداث إرباك ومضاعفة المخاطر الأمنية المتعلقة بأكبر إمدادات النفط.

وحذر المحلل الاقتصادي اليمني من خطورة المحاولات «الحوثية» المستمرة لتفخيخ البحر الأحمر، الأمر الذي يفاقم الأزمات الإقليمية والدولية.

ويحفل السجل الأسود لميليشيات «الحوثي» بالعشرات بل والمئات من جرائم القرصنة البحرية التي هددت الملاحة الدولية وحركة التجارة العالمية.وخلال الفترة بين يناير 2017 ويونيو 2021، نفذت ميليشيات «الحوثي» 24 هجوماً باستخدام طائرات مسيرة ضد ناقلات نفطية، وخلال الأشهر الستة الأولى من العام 2022، سجل تحالف دعم الشرعية 13 انتهاكاً حوثياً ضد السفن التجارية في البحر الأحمر.

من جانبه، أكد المحلل السياسي اليمني أحمد الربيزي في تصريحات لـ«الاتحاد» أن استمرار سيطرة «الحوثي» على أجزاء من الشريط الساحلي اليمني يمثل «قنبلة موقوتة» تهدد أمن وسلامة الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب، وإمدادات الطاقة، فضلاً عن كونها تمثل تحدياً سافراً لمبادئ القانون الدولي.

وكانت ميليشيات «الحوثي» أقامت في الأول من سبتمبر الماضي عرضاً عسكرياً في مدينة الحديدة ضم العديد من الأسلحة من بينها ألغام بحرية متنوعة وصواريخ «بر – بحر» تحمل اسم «فالق 1» تزعم الميليشيات أنها قادرة على إصابة أي أهداف بحرية حتى خارج الساحل الغربي، وهو ما يشكل تهديداً صريحاً للممر الملاحي الدولي.

وأوضح المحلل السياسي اليمني أن التهديدات الحوثية لممرات الملاحة الدولية تكشف عن حقيقية هذه الجماعة المارقة التي لا تلتزم بالقوانين والمواثيق الدولية، الأمر الذي يظهر بوضوح في محاولاتها المستمرة لتهديد شركات الملاحة العالمية باستهداف السفن التجارية وناقلات النفط.