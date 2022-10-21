لبنان.. الجيش الحصن الأخير للحفاظ على «كيان» الدولة

بيروت (الاتحاد)

يقترب لبنان من نهاية المهلة الدستورية المقررة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية التي تنتهي في 31 أكتوبر، ولا يزال الاتفاق حول المرشح الرئاسي متعثراً، بالتزامن مع خلافات أخرى تعرقل تشكيل الحكومة الجديدة المكلف بتأليفها نجيب ميقاتي، الأمر الذي يهدد لبنان بفراغ سياسي.

وفي حال حدوث فراغ رئاسي، فمن المؤكد أنه ستتفاقم الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها لبنان، الأمر الذي يجعل الآمال معلقة على الجيش باعتباره المؤسسة الوحيدة والأخيرة المتماسكة، والضمانة الحقيقية لأمنه واستقراره.

وأوضح المحلل السياسي اللبناني، نوفل ضو، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن مهمة الجيش اللبناني في إنقاذ الدولة مرتبطة بعاملين، أولهما الجهوزية العسكرية، والثاني القرار السياسي، فمن ناحية الجهوزية، فإنه على أتم الاستعداد للقيام بدوره في حفظ أمن واستقرار البلد، وقد أثبت ذلك مراراً في أكثر من مناسبة على الرغم من كل المحاولات الهادفة إلى التشكيك بقدراته ومهارات منتسبيه.

واعتبر ضو، أن المشكلة الأساسية تكمن في هيمنة «حزب الله» على قرارات الحكومة الذي يصادر القرارات السيادية للدولة اللبنانية في كل المجالات، لاسيما الاقتصادية كما في السياستين الداخلية والخارجية.

وأكد أن هذا التواطؤ من جانب الحكومة صاحبة القرار السياسي يشل عمل الجيش اللبناني، ويحول دون ضبط الحدود، وبسط سلطة الدولة بقواها الذاتية على كل أراضيها، ونزع سلاح الميليشيات.

وأشار نوفل ضو إلى أن دور الجيش في حال حدوث الفراغ الرئاسي لا يتغير على اعتبار أنه سيظل خاضعاً للحكومة، ومهمته حماية الاستقرار الداخلي، والدفاع عن لبنان في مواجهة الأخطار الخارجية، وهما دوران يقوم بهما، وفقاً لقرارات السلطة السياسية، وإذا كان هناك نقص أو تقصير فسببه عدم رغبة الحكومة ومكوناتها في تحمل المسؤوليات.

من جانبها، تؤكد المحللة والكاتبة اللبنانية ميساء عبدالخالق، أنه رغم الأزمات السياسية والاقتصادية المتراكمة التي يعيشها لبنان إلا أن الجيش ما زال قوياً ومتماسكاً، ويقوم بمهامه كاملة، والوضع الأمني تحت السيطرة.