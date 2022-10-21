العراق.. إرجاء التصويت على حكومة السوداني

هدى جاسم (بغداد)

أرجأت القوى السياسية في البرلمان العراقي عقد جلسة للتصويت على الحكومة، كانت متوقعة اليوم، فيما تواصل الكتل مفاوضاتها بشأن تشكيلة الحكومة المقبلة.

وكان «ائتلاف إدارة الدولة» الذي أنشئ في الأشهر الأخيرة ويضمّ أبرز القوى الموجودة في البرلمان العراقي حالياً، أعلن، الثلاثاء الماضي، عزمه على عقد جلسة برلمانية السبت لمنح الثقة للحكومة التي يقوم محمد السوداني بتشكيلها.

لكن حتّى الآن، لم تفضِ المفاوضات المتواصلة بين الكتل السياسية إلى حسم التشكيلة الوزارية المقبلة التي توزّع بين الكتل والطوائف والمكونات، على أساس المحاصصة كما تجري عليه العادة في العراق.

وقال النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، شيروان دوبرداني، إن الجلسة «تأجلت لعدم توصل السوداني مع الكتل السياسية لتسمية الوزارات»، مضيفاً أنه «لم يحدد موعد الجلسة المقبلة».

دستورياً، أمام رئيس الحكومة المكلّف محمد السوداني 30 يوماً لتشكيل حكومة منذ تاريخ تكليفه، وقد بدأ بالفعل مفاوضات مع القوى السياسية منذ اختياره الأسبوع الماضي، لحسم توزيع المناصب في ما بينها.

من جهته، قال النائب في تحالف السيادة ثابت العباسي، إنه «ليست هناك جلسة يوم غد السبت»، متحدثاً عن «خلافات».

بدوره، أوضح رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني أن «كل كتلة ستقدم أكثر من مرشح للمنصب الوزاري المخصص لها، والاختيار سيكون لرئيس الوزراء المكلف».

وأضاف: «لم نبلغ حتى الآن بأي موعد للجلسة المقبلة».

وقال «الإطار التنسيقي»، في بيان مساء أمس الأول، إنه فوّض السوداني في «الاختيار بين المرشحين» الذين قدّمتهم القوى السياسية أو «اقتراح مرشحين جدد».

وذكر البيان أنه تم تفويض السوداني في «استثناء وزارتي الداخلية والدفاع من المحاصصة وترشيح شخصيات مدنية أو عسكرية، بما يضمن تحقيق حكومة خدمة فاعلة تتفق مع البرنامج الوزاري».

وتعقيباً على هذا البيان، ذكر بيان صادر عن مكتب السوداني، أمس، أن «الاتفاق بين الكتل السياسية المكونة لـ«الإطار» يتضمن منح الفرصة أمام كل كتلة لطرح مرشحيها لكل الوزارات».

وأضاف «يُترك أمر اختيار المرشحين لشخص رئيس الوزراء المكلف بناءً على الكفاءة والنزاهة والقدرة على إدارة الوزارة، وفقاً للأوزان الانتخابية لكل كتلة».

وجاء انتخاب الرئيس وتكليف رئيس جديد للحكومة، بعد أزمة سياسية طويلة منذ الانتخابات التشريعية في تشرين الأول/ أكتوبر 2021، وصلت في ذروتها إلى أعمال عنف.

وأعلن «التيار الصدري» الخصم الرئيسي لـ«الإطار التنسيقي»، أنه لن يشارك في الحكومة المقبلة.

وتوقع المحلل السياسي ونائب رئيس «مركز القرار السياسي» في العراق حيدر الموسوي، التصويت على حكومة السوداني دون عقبات، لكن ستبقى بعض الوزارات أهمها الأمنية، مثلما حدث مع الحكومات السابقة.

من جانبه، أشار الناشط السياسي أحمد غازي، إلى أنه رغم التحديات، «سيجري تشكيل الحكومة خلال الأسبوع، بحسب تصريحات قيادي في تحالف السيادة».

يأتي ذلك، فيما أعلن 15 نائباً مستقلاً، تشكيل جبهة معارضة لحكومة السوداني.